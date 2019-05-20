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'Teknolojiyi kullanan değil, üreten nesil olacağız'

TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten nesil olacağız"
 20 Mayıs 2019 20:48
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'Teknolojiyi kullanan değil, üreten nesil olacağız'

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, insanlık yararına her alanda yapılan projelere destek sağladıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin hem atölye çalışmalarını hem de laboratuvar çalışmalarında yaptıklarıyla sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten nesil olacağız noktasındaki başarılardan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kırıkkale'de ilk olarak Vali Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti. Daha sonra İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrencilerle bir araya gelen Mandal, öğrencilerin yaptıkları projeleri yakından inceleyerek bilgi aldı. Prof. Dr. Mandal, daha sonra Vali Sezer ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen KOP Öğrenme Merkezi'ndeki "TÜBİTAK 4006 Bilim ve Fuarları Şenliği"nin açılışını gerçekleştirdi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal burada yaptığı konuşmada, "17 okulumuzdaki TÜBİTAK tarafından bu sene kapsama alınan 4006 diye ifade ettiğimiz bilim fuarlarındaki seçilmiş projeleri gelişmiş yaş gruplarından, sınıflarından, değişik okul gruplarından bunlar burada sergileniyor. Buradaki en önemli değer bizim için gelecekte ülkemizin en kıymetli varlığı insan. Bu insan kaynağımızı daha nitelikli hale nasıl getirebiliriz. Ürettiği bilgiyle güven duyan geleceğe daha güvenle bakan insan kaynaklarımızı geliştirme sürecinde. Ben bundan dolayı bu sürecin içerisinde olan, çünkü bu isteklikle gerçekleşiyor. Dolayısıyla ben bütün okullarımıza, bu sürecin içerisinde olan okullarımıza sayın valimize, özellikle bu süreci koordine ettiği için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ama en önemlisi öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrencilerin yaptığı projelerin heyecan verici olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mandal, "Bu öğrencilerimizin yaş gruplarına baktığımız zaman yapmaya çalıştıklarına baktığımız zaman ben ülkem açısından, geleceğimiz açısından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar gerçekten birçok sadece teknolojiyi ki en önemli anahtar kelime o. Biz çok fazla teknolojiyi kullanan nesiliz gençlerimiz açısından ama teknolojiyi üreten hale gelmeleri lazım. Kullanan değil, üreten olmaları lazım. Ben Bilsem'deki öğrencilerimizin hem atölye çalışmalarını hem de laboratuvar çalışmalarında yaptıklarıyla sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten nesil olacağız noktasındaki başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Bunları görmekten de memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

TÜBİTAK olarak insanlık yararına olan her projeyi desteklediklerini dile getiren Mandal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dün yine öğrencilerimiz İntel'de, yani bütün dünya çapında binin üzerinde öğrencinin katıldığı yarışmadan başarıyla döndüler. Bu projenin bir aşaması önce okulda, daha sonra bölgede, daha sonra ülke finalinde ve ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışında bulunuyorlar. Onların başarısı tabii ki bizim için önemli. Dediğim gibi anahtar kelime insanı, insan kaynağımızı daha nitelikli hale getirmek ve geliştirmek ve bunu yaparken de geçmişte hep teknolojiyi kullanan ülke olmakla ön plana gelmekteydik. Biz gelecekte ülkemizi teknolojiyi üreten hale getirmek isteriz. Bu da tabii ki bir planlama dahilinde Milli Eğitim Bakanlığımızla TÜBİTAK'ın yürütmeye çalıştığı çalışmalar değişik düzeyde bu sürece katkı vermek için."

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise, "Tabii bugün TÜBİTAK Bilim Şenliklerini gezme imkanımız oldu ama gezdikçe de seviniyoruz. Bilimin kitaplardan çıkıp, teoriden çıkıp uygulamaya geçmesi ve çocukların bunu çok benimsemesi bizim gelecek adına ümitlenmemizi sağladı. Önemli olan tabii çocukların projelerini kazanmaları değil, önemli olan bilimin üretilmesi ve zamanın ruhuna uygun şekilde çocuklarımızın eğitilmesi. Bu açıdan projelerin yerini bulması bizi mutlu etmiştir" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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