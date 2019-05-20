'Dur' ihtarına uymayan mülteci askeri personele çarptı
|20 Mayıs 2019 20:56
|Yazdır
Hatay'da jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak minibüsle kaçmaya çalışan mülteci, yol kenarındaki askeri personele çarptı. Aracın sürücüsü yakalanırken, araçtan 17 düzensiz göçmen çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçesine bağlı Yukarı Okçular Mahallesi yakınlarında yol kontrolü yapan Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 31 ARU 20 plakalı minibüse 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçmaya başlayan sürücü, yol kenarında bulunan askeri personele çarptı. Aracın çarptığı uzman çavuş yaralanırken, kaçmaya devam eden sürücü diğer jandarma personelinin yola kapan atması sonucu araç lastikleri patlatılarak durduruldu. Suriye uyruklu sürücü H.İ. (22) yakalanırken, araçta 17 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Aracın çarpması sonucu yaralanan askeri personelin ise ambulansla kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesinde gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesine sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri, araç sürücüsünün ise "taksirle adam yaralamak" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul Havalimanı'nda taksiciler UBER'ciye saldırdı
20 Mayıs 2019 21:51
|Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Melek öldü
20 Mayıs 2019 21:37
|Polis, şüphelinin aracına camdan atladı
20 Mayıs 2019 19:42
|Cani doktor, dehşetinde kahreden detay
20 Mayıs 2019 19:14
|Tacizciyi terlikle döven kadın: Şiddete karşıyım ama dayanamadım
20 Mayıs 2019 18:22
|Hemşire, ilkokulun 4'üncü katından atladı
20 Mayıs 2019 18:06
|2 hastane çalışanına 'sahte reçete'den tutuklama
20 Mayıs 2019 17:22
|AA muhabirinin uçuruma düşmesiyle ilgili 19 kişiye soruşturma
20 Mayıs 2019 16:26
|Yangında öldü sanılmıştı: Cinayet çıktı
20 Mayıs 2019 16:03
|Rehin alma olayı şüphelisi ölü bulundu
20 Mayıs 2019 15:51