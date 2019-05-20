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Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK üyesi, gri kategoride aranan terörist teslim oldu.
 20 Mayıs 2019 20:51
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Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK üyesi, gri kategoride aranan terörist teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aile destekli ikna çalışmaları sonucunda İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı
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