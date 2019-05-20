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Şehit topçu er Emre Okan toprağa verildi

Hakkari'de vatani görevini yaptığı sırada beyin kanaması geçiren, sevk edildiği GATA'da tedavi görürken şehit olan topçu er Emre Okan memleketi İzmir Kiraz'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
 20 Mayıs 2019 21:00
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Şehit topçu er Emre Okan toprağa verildi

Hakkari'de vatani görevini yaptığı sırada beyin kanaması geçiren, sevk edildiği GATA'da tedavi görürken şehit olan topçu er Emre Okan memleketi İzmir Kiraz'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ikiz kız kardeşlerinin gözyaşları yürekleri yaktı.

Edinilen bilgilere göre geçen nisan ayında vatani görevini yerine getirdiği Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda beyin kanaması geçiren Kirazlı topçu er Emre Okan, buradan Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 40 gündür tedavi altında olan Okan önceki gün şehit oldu. Şehit asker için Kiraz'ın kırsaldaki Umurcalı Mahallesi'nde tören düzenlendi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, belediye meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri ile yüzlerce vatandaş şehit Emre Okan'ı son yolculuğuna uğurladı.

Şehit askerin cenazesi mezarlığa kadar omuzlarda taşındı

Umurcalı dışında bulunan baba evinin önünden son kez geçirilen şehit Emre Okan'ın cenazesi daha sonra mahalle cami önüne getirildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar acılı baba Hüseyin Okan'a başsağlığı dileklerini iletti. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, şehit Emre Okan'ın annesi Asude Okan ve lise öğrencisi olan ikiz kız kardeşleri Fadime ve Memduha Nur'un yanından bir an olsun ayrılmadı ve acılarını paylaştı. İkiz kız kardeşler tören boyunca gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşi Fadime Okan üzerinde Türk bayrağı olan tişörtle cenaze törenine katıldı. Öğle namazı sonrası şehit Emre Okan'ın cenazesi Kirazlıların omuzlarında tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığına kadar getirildi. Yürüyüş sırasında mahalle sakini gençler dev Türk bayrağı açtı. Daha sonra tören mangası Okan'ın ay-yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu mezarlıktaki musalla taşına taşıdı. Burada kılınan cenaze namazı öncesi şehidin tabutundaki Türk bayrağı acılı baba Hüseyin Okan'a teslim edildi. Bu anlara tanıklık edenler gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazı sonrası şehit dualar eşliğinde toprağa verildi. Tören mangası şehit için saygı atışında bulundu.

Öte yandan şehit askerin yakınları, Okan'ın şehit olmadan bir gün önce GATA'da başında bekleyen annesi Asude Okan'a gözlerini açtığını dile getirerek, annesinin isteklerine tepki verip başını çevirdiğini ve göz kapaklarını kırptığını söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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