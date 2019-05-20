Minik Nurcan son yolculuğuna uğurlandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra ölü olarak bulunan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin cenazesi defnedildi
|20 Mayıs 2019 21:20
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken kaybolduktan 8 gün sonra bulunan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin cenazesi toprağa verildi.
Ortakale köyünde 12 Mayıs'ta evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade'nin cenazesi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, Kars ve Van'dan AFAD personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibinin çalışması sonucu dere kenarında bulunmuştu.
Otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderilen Nurcan Sade'nin cenazesi sabahın erken saatlerinde köye getirildi.
Köyde kılınan cenaze namazından sonra çocuğun cenazesi, gözyaşları içinde defnedildi.
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