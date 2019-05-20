Düğün çiçekleri Ovacık'ı sarıya boyadı
|20 Mayıs 2019 21:24
|Yazdır
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharda açan ve doğayı sarıya boyayan düğün çiçekleri, göz alıcı bir güzellik sunuyor.
Her yıl mayıs ayının ilk haftasında ilçeye bağlı Konaklar, Paşadüzü, Kızık, Çakmaklı ve Koyungölü köylerindeki tarlalarda açan sarı düğün çiçekleri, seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.
Munzur dağlarının zirvesinden yarısına kadar uzanan kar ile bütünleşen çiçekler, doğal güzellikleriyle kentten ve çevre illerden ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
Çakmaklı köyünde yaşayan Ali Can Bişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbahar mevsimiyle beraber köyünün rengarenk olduğunu söyledi.
Düğün çiçeklerinin köyünü güzelleştirdiğini belirten Bişkin, şöyle konuştu:
"Doğayla iç içe olmak çok güzel bir duygu. Okuldan arta kalan zamanımda köpeğimle birlikte doğada vakit geçiriyoruz. Şu sıralar köyümüzdeki tarlalarda düğün çiçekleri açtı. Köpeğimle birlikte bazen bu çiçeklerin arasında gezintiye çıkarak oyun oynuyoruz. Her yer sapsarı olmuş. Çiçeklerin bu göz alıcı güzelliği arasında bulunmaktan ve doğanın bu temiz havasını teneffüs etmekten dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Giden bir daha gidiyor! Turistlerin ilgi odağı
20 Mayıs 2019 21:41
|Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem
20 Mayıs 2019 20:52
|TANAP'ın 6.3 milyon TL'lik projesinin Sorgun etabı gerçekleşti
20 Mayıs 2019 12:01
|Şanlıurfa'da bir haftada aynı yerde ikinci heyelan
19 Mayıs 2019 21:04
|Cennet Adası'nda yürek sızlatan görüntü!
19 Mayıs 2019 16:20
|'Ağlayan gelin'lerin görsel şöleni
19 Mayıs 2019 15:39
|Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem
19 Mayıs 2019 15:06
|Aydos Ormanı'nı piknikçiler çöplüğe çevirdi
18 Mayıs 2019 23:41
|Belediye anons yaptı, kapalı alanlar bir anda doldu
18 Mayıs 2019 23:31
|Sivas'ta gizemli kayaların sırrı çözülüyor
18 Mayıs 2019 21:58