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Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Melek öldü
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde üzerine tüplü televizyon düşen 3 yaşındaki Melek Küçük hayatını kaybetti.
|20 Mayıs 2019 21:37
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde üzerine tüplü televizyon düşen 3 yaşındaki Melek Küçük hayatını kaybetti.
Nusaybin'e bağlı Büyükkardeş köyünde, evinde oynayan Melek Küçük'ün üzerine tüplü televizyon düştü.
Ailesi tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Melek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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