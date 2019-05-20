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Giden bir daha gidiyor! Turistlerin ilgi odağı

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu yaşanıyor.
 20 Mayıs 2019 21:41
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Giden bir daha gidiyor! Turistlerin ilgi odağı

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu yaşanıyor. Vadiyi, geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla 501 bin 158 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 394 basamaklı merdivenle inilen ve 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi; kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor.

Kapadokya, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisiyle başlıyor. Bu nedenle de özellikle Kapadokya bölgesine gezmeye giden yerli ve yabancı turistler Ihlara Vadisi'ni de mutlaka uğruyor.

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Ihlara Vadisi'nin dünyanın en önemli kanyonları arasında gösterildiğini belirtti.

KİLİSELER VE KAYA OYMA MEKANLARI BULUNUYOR

Yüzyıllar önce insanlar yaşadığı için kilise ve kaya oyma mekanlarının bulunduğunu hatırlatan Doğan, şunları söyledi

Ihlara, farklı özellikleriyle Kapadokya'ya gelen turistlerin mutlaka ziyaret etmeleri gerekli bir yerdir. Turistlerin, Ihlara'ya uğramadan yapacakları bir Kapadokya gezisi kesinlikle eksik kalır. Çünkü bu vadi ziyaretçilere tarihi ve turistik açıdan harikulade güzellikler sunmaktadır. İçerisinde dört mevsim akan Melendiz Çayı, muhteşem bitki örtüsüyle Kapadokya içerisindeki bu güzelliği henüz görmemiş olanların tatil planlarına Ihlara Vadisi'ni eklemelerini tavsiye ediyoruz.

Doğan, Ihlara Vadisi'ne özellikle Almanya, Fransa, İngiltere, Kore, Çin ve Japonya gibi ülkelerden çok sayıda turist geldiğini kaydetti.

HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Ziyaretçi sayısının da her geçen gün arttığını ifade eden Doğan, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19 artış olduğunu söyledi. Bu yıl da ziyaretçi sayısında yoğunluk olduğunu ifade eden Doğan, 2018 yılında vadiyi, 501 bin 158 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2019 yılı itibariyle sezona çok iyi başladık. Ihlara Vadisi başta olmak üzere Saratlı Yeraltı Şehri, Güzelyurt Manastır Vadisi ve Sultanhanı Kervansarayı gibi tarihi ve turistik yerlerimizde de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Ihlara Vadisinde bu yıl turist sayısında ciddi bir artış söz konusu. Buraya gelen turistler 14 kilometrelik vadide yürüyüşlerini kendilerine en uygun mesafede yapıyorlar. Vadi tabanına indiğinizde Melendiz Çayı üzerindeki belli noktalarda dinlenme mekanları bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda vadi içerisindeki yollarda ve kiliselere çıkan noktalarda yürüyüşü kolaylaştırıcı çalışmalar yapıldı. Bu düzenlemelerle Kapadokya içerisindeki en uzun trekking parkuru Ihlara Vadisinde oluşturuldu. İleriye dönük Ihlara Vadisi'ndeki ziyaretçi hedefimiz 1 milyon. diye konuştu.

Ihlara Vadisi'ni ziyarete gelen çevirmen ve makale yazarı Annette Hanısch, vadideki kiliselerden ve doğadan etkilendiğini belirtti. Hanısch, Alman kökenli Türk'üm diyebilirim.30 yıldır Türkiye?de yaşıyorum. Bodrum?dan kalabalık bir toplulukla Aksaray?a geldik. Türk, Alman, Fransız karışık bir toplulukla geldik. Ihlara Vadisi, bizim uzun zamandır hayal ettiğimiz bir destinasyon, güzel bir havada vadide yürüdük. Burada da harika bir yemek yedik. Burası çok bakir ve doğal. Kiliselerden ve doğadan da etkilendik. Şu anda mayıs ayında sanki cennette gezdik. Çok mutlu olduk. Doğa ve kültür bir arada yaşamak istiyorsanız, mutlaka Ihlara Vadisi'ne gelin. Burası adeta saklı bir cennet. dedi.

Görüntü Dökümü

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-Vadiden detay

-Drone ile havadan detay

-Ziyaretçilerden detay

-Röportajlar

Haber

DHA
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