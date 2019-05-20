1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gazeteci Taki Doğan, yaşamını yitirdi

Ankara'da, gazeteci Taki Doğan (68), akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
 20 Mayıs 2019 21:56
Yazdır
Gazeteci Taki Doğan, yaşamını yitirdi

Ankara Başkent Hastanesi'nde akciğer embolisi (akciğerdeki 1 ya da daha fazla atardamarın tıkanması) nedeniyle tedavi gören Ortadoğu Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Başyazarı Taki Doğan, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve 1 çocuk babası Doğan'ın, 17 gün yoğun bakımda kaldığı öğrenildi. Taki Doğan'ın cenazesi, yarın Ankara'ya toprağa verilecek.

Meslek hayatına Milliyet Gazetesi'nde başlayan Taki Doğan, daha sonra Güneş Gazetesi'nde çalıştı. Habertürk Televizyonu Ankara Temsilciliği görevinde de bulunan Doğan, çeşitli radyo ve televizyonlarda programlar yaptı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Gripsin' denilen emekli, lösemi olduğunu öğrendi
20 Mayıs 2019 22:04		 Minik Nurcan son yolculuğuna uğurlandı
20 Mayıs 2019 21:20
Antalya'da sıcaktan bunalanlar denizde serinledi
20 Mayıs 2019 21:16		 18 aylık çocuğun akciğerine fıstık kaçtı
20 Mayıs 2019 21:08
Şehit topçu er Emre Okan toprağa verildi
20 Mayıs 2019 21:00		 Kalp krizi geçiren öğrenci yaşam mücadelesi veriyor
20 Mayıs 2019 19:50
Vali'nin eşi ihtiyaç sahibi vatandaşın evini boyadı
20 Mayıs 2019 19:34		 İcra Müdürü muhtar seçildi, artık hizmet icra edecek
20 Mayıs 2019 19:26
Sahilin güvenliğini 'Martılar' sağlayacak
20 Mayıs 2019 18:01		 Devlet Tiyatroları perdelerini kapatmıyor
20 Mayıs 2019 16:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Kurtulmuş'tan bedelli ve 3600 ek gösterge açıklaması
'Belediyedeki bankamatik memurlarını tespit ettik'
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
MEB, 2019 yılı öğretmen il içi yer değiştirme duyurusunu yayımladı
Bu okulu bitiren öğrencilerin işi hazır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte aktif yazar sayısının azlığı 4
kendini pazarlamak 7
kruvasan 1
yabancı yapımları alt yazılı izlemeyi tercih eden insan 2
Binali Yıldırım 2
sap gelip saman gitmek 2
aralara virgül serpiştirmek 1
fatih terim 2
curriculum vitae 1
raw food 3
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam