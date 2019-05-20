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'Gripsin' denilen emekli, lösemi olduğunu öğrendi

Ankara'da özel sektörden emekli Ali Aybacı (59) diş eti rahatsızlığı şikayetiyle gittiği aile hekiminin, soğuk algınlığı tedavisi vererek, eve göndermesinden 40 gün sonra lösemi olduğunu öğrendi. Aybacı, kardeşinden yapılan kemik iliği nakli ile büyük oranda hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu.
 20 Mayıs 2019 22:04
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'Gripsin' denilen emekli, lösemi olduğunu öğrendi

Yenimahalle ilçesinde oturan Ali Aybacı, geçen yıl Eylül ayında diş etlerinde oluşan şişme ve kanama şikayetiyle aile hekimine başvurdu. Aile hekiminin soğuk algınlığı geçirdiğini söylediği Aybacı, gargara ve antibiyotik tedavisi verilerek, gönderildi. 40 gün sonra evde denge kaybı yaşayan Aybacı, yakınları tarafından Ankara Onkoloji Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde Aybacı'ya lösemi tanısı konuldu.

KARDEŞİ DONÖR OLDU

Tedavisine başlanan Aybacı'ya, kök hücre nakli yapılması kararlaştırıldı. Yapılan testler sonucunda Aybacı'nın kardeşi İsmail Aybacı'nın (51) uygun donör olduğu saptandı. Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal'ın yaptığı oprasyonla hastaya kardeşinden kemik iliği nakli yapıldı. Ali Aybacı, nakilin ardından uygulanan tedaviyle büyük oranda hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu.

'ÇOK ANİ GELİŞTİ'

Ali Aybacı, hastaneye kaldırıldığında rahatsızlığının ne olduğunu bilmediğini söyleyerek, "O güne kadar löseminin sadece adını duydum. O gün tanışmak kısmet oldu. Hastalığım çok ani gelişti. Önce fark edemedim. Esasında o gecikme sürecim, aile hekimimin farkına varmamasından kaynaklandı. Hastanede yapılan tetkiklerle hastalığım belirlendi. Sonra tedaviye başladık" dedi.

Kardeşinden yapılan nakil ile hastalığı büyük oranda yendiğini anlatan Ali Aybacı, "Donörüm erkek kardeşimdi ve ondan aldığım hücreler iyi oturdu. Süreç şu an iyi gidiyor. O değişikliği de fiziksel olarak şu an bütün vücudumda hissediyorum. Moralimi de yüksek tutarak hastalığı tamamen yeneceğime inanıyorum" diye konuştu.

'ALİ BEY'İN POZİTİF ENERJİSİ ÇOK BÜYÜKTÜ'

Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal, hastaya ilk geldiği andan itibaren çok kısa sürede akut lösemi tanısını koyduklarını belirterek ''Daha sonrasında risk değerlendirmesi yaptık ve kök hücre nakli tedavisinin gerekliliği ortaya çıktı. Bu aşamada da tedavisini uyguladık. Yaklaşık 2 aylık bir süre zarfında hematoloji servisinde yatırarak tedavi ettik. Bu süre zarfında Ali Bey'in pozitif enerjisi, iyileşeceğine olan inancı çok büyüktü. Bu bizim açımızdan da hasta açısında da iyileşmesi için en önemli faktördü. Ali Bey hastaneye yattığı ilk günden nakil olduğu güne kadar hep iyileşeceğine inandı, hep yüzü güldü" dedi.
DHA
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