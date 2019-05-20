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Afyonkarahisar'da minibüs devrildi: 7 yaralı
Afyonkarahisar'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
|20 Mayıs 2019 22:12
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Afyonkarahisar'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 4. kilometresinde Yusuf Şahin'in kullandığı 03 BL 103 plakalı, inşaat işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Gökhan (19) ve Hakan Koç (43), Mustafa İçgöz (64), Murat Selman (26), Ahmet Şükrü Coşkun (26), Arif Ay (59) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
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