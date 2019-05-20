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Milletvekili'nin FETÖ üyesini üç yıl sakladığı iddiası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan ve daha sonra yakalanan şahsın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) şuanda milletvekili olan eski bir bakan tarafından 3 yıl saklandığı iddia edildi.
 20 Mayıs 2019 22:16
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Milletvekili'nin FETÖ üyesini üç yıl sakladığı iddiası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan ve daha sonra yakalanan şahsın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) şuanda milletvekili olan eski bir bakan tarafından 3 yıl saklandığı iddia edildi.

KKTC'de yayın yapan Nacak gazetesinin haberine göre, Y.Ç'nin KKTC'de kaldığı yıllarda FETÖ'nün yapılanmasında "Büyük Abla" olarak öğrenci evleri ile yurtlarını yönettiği ve finans işlerini organize ettiği tespit edildi. Gazete, eski bir bakanın Y.Ç. ile gönül ilişkisi içerisinde olduğunu ve üç yıl boyunca KKTC'de gizlenmesini sağladığını, FETÖ'nün adadaki toplantılarına katıldığını iddia etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturmalar kapsamında örgütün KKTC'deki öğrenci evleri ile yurtları kapatılırken, Y.Ç.'nin de Türkiye tarafından kırmızı bültenle arandığının ortaya çıkması üzerine gizlenmek için çok yakın ilişkiler içerisinde olduğu ve halen milletvekilliği görevinde bulunan eski bakana sığındığı belirtildi.

Eski bakanın da Y.Ç. için bir ev kiraladığı ve tüm masraflarını karşıladığı ifade edildi.

Y.Ç.'nin yapılan bir ihbar sonucu polis tarafından tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesinin ardından eski bakanın dokunulmazlığı olması nedeniyle polisin sadece araştırma başlattığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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