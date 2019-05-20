1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdemirli, ormancılarla iftar yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Yeni dönemde yangın gözetleme kulelerimizi daha modernize ederek, biraz da elektronik altyapıyla buluşturacağız"
 20 Mayıs 2019 22:24
Yazdır
Bakan Pakdemirli, ormancılarla iftar yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yeni dönemde yangın gözetleme kulelerimizi daha modernize ederek, biraz da elektronik altyapıyla buluşturacağız." dedi.

Pakdemirli, Beypazarı ilçesindeki bin 860 rakımda bulunan Karlık Orman Yangını Gözetleme Kulesi'nde orman muhafaza memurları, orman işçileri ve bölgedeki idarecilerle birlikte iftar yaptı.

Pakdemirli, yemeğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Ormancıların Türkiye'nin görünmez kahramanları olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Zaman zaman teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu ramazan ayı da bir fırsat oldu bir araya geldik ve yangın gözetleme kulemizde birlikte oruç açtık." diye konuştu.

Türkiye'de 770 gözetleme kulesi olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Kulelerimiz, orman yangını çıkma potansiyeli olan aylarda aktif hale geliyor. Bir ağaç yanmasın diye çalışanlarımız yazın 4-5 aylarını burada geçiriyor. Yeni dönemde yangın gözetleme kulelerimizi daha modernize ederek, biraz da elektronik altyapıyla buluşturacağız. Bu gözetleme işlerini uçaklarla yapma konusunda da bazı inisiyatiflerimiz olacak, bu konularda da çalışmalar yapıyoruz."

- Orman teşkilatında bayanların sayısı artıyor

İftar programına katılan Kapaklı Orman İşletme Şefi Özlem Yılmaz da Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i ağırlamatan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Orman teşkilatının erkek egemen bir yapıya sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Son zamanlarda bayanlarımızın da görev aldığı alanlar artıyor. Gerek şefliklerde gerekse genel müdürlüğümüzde biraz daha ağırlığımızı koymaya başladık." şeklinde konuştu.

Orman muhafaza memuru Hayrullah Uludağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, orman yangınlarının oluşmaması için yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi.

Vatandaşların ormana piknik için geldiklerinde çok dikkatli olması gerektiğini belirten Uludağ, "Vatandaşlarımız sayfiye yerlerine geldiğinde çöplerini, özellikle de şişeleri doğaya atmamaları gerekiyor. Bunlar güneş ışığında mercek görevi görüp yangın çıkmasına neden olabiliyor. Yangınlarında dışında hayvanlara ciddi zarar verebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İftarın ardından, Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Orman Genel Müdürü Karacabey ve yemeğe katılan diğer teşkilat mensupları yakılan ateşin etrafında sohbet edip semaverde çay içti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'li vekilin acı günü
20 Mayıs 2019 23:06		 Odunpazarı Belediyesi'nde çalışanlara mobbing iddiası
20 Mayıs 2019 22:50
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
20 Mayıs 2019 22:39		 Bakan Soylu açıkladı: Soyguncular yakalandı
20 Mayıs 2019 22:20
Bakan Çavuşoğlu: Dış müdahalelere karşıyız
20 Mayıs 2019 21:46		 Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı
20 Mayıs 2019 21:04
'Teknolojiyi kullanan değil, üreten nesil olacağız'
20 Mayıs 2019 20:48		 MEB'den 'YKS' açıklaması
20 Mayıs 2019 20:45
CHP, İstanbul seçimi için milletvekillerini görevlendirdi
20 Mayıs 2019 20:44		 Bakan Soylu: Terörist miyim de yasakladı?
20 Mayıs 2019 20:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
'Belediyedeki bankamatik memurlarını tespit ettik'
Kurtulmuş'tan bedelli ve 3600 ek gösterge açıklaması
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
MEB, 2019 yılı öğretmen il içi yer değiştirme duyurusunu yayımladı
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Bu okulu bitiren öğrencilerin işi hazır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evden karıncaların çıkması 3
abdurrahim albayrak 1
cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 1
insanın kusurunu aramak 8
facebook'ta yaptığı yorumlarla dünyayı kurtaracağını sanan insan 2
aziyade 1
akp seçmenine pusulalar tam olarak verilmedi 4
yabancı yapımları alt yazılı izlemeyi tercih eden insan 2
ergin ataman'ın fenerbahçe taraftarına küfretmesi 3
Yüzyüzeyken konuşuruz 1
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam