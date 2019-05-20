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Işgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde, dağ yamaçlarında yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışgın bitkisi köylüler için gelir kapısı oldu.
 20 Mayıs 2019 22:44
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Işgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde, dağ yamaçlarında yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışgın bitkisi köylüler için gelir kapısı oldu. Bu bitkiyi toplamak için bin 700 rakımlı dağa çıkan vatandaşlar, her türlü tehlikeyi göze alıp ekmek paralarını çıkarmaya çalışıyor.

Işgının bol yetiştiği bölgelerin başında gelen Şirvan'ın Elmadalı köyünde, köylüler topladıkları ışgınları 2 ile 3 lira arasında pazarcılara satıyor. Köyden toplanan ürünleri getiren esnaf bu ürünleri Siirt kent merkezindeki pazarlarda 4 ila 8 lira arasında satışa sunuyor.

Işgın toplamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktıklarını belirten vatandaşlardan Serkan Beyan, aile bütçesine katkı sağlamak için dağlara çıkıp ekmek paralarını kazanmak için ışgını toplayıp sattıklarını söyledi. Beyan, "Karlar eridi, dağlık alanlara çıkıp ışgın bitkisini topluyoruz. Sattığımız bitkiden geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

"Hastalıkları iyi geldiği söyleniyor"

Işgın bitkisinin birçok hastalığa şifa olduğunu kaydeden Serkan Kartal isimli vatandaş ise, "Sabah saat 04.00 ila 06.00 arasında çıkıyoruz. Yüksek yamaçlara gidiyoruz ışgın toplamaya, akşamda getirip şoförlere veriyoruz, merkeze satmaya götürüyorlar. Kilosunu 3 liradan veriyoruz. Geçim kaynağımız budur. Hastalığa, şekere, kansere, tansiyona iyi geldiği söyleniyor" diye konuştu.

"Aşırı yağışlar bu kez güldürdü"

Aşırı yağışlardan dolayı ışgının bu yıl çok fazla olduğunu belirten Orhan Beyan da, çok bereketli bir yıl geçirdiklerini, günde en az 150 ila 200 kilogram arasında ışgın toplandığını söyledi. Beyan, "Elmadalı köyünden ışgın toplamaya gittik. Sabah 05.00'da kalkıyoruz. Öğleden sonra eve dönüyoruz. Bu seneki yağışlar ışgını daha lezzetli hale getirdi. Kilosu 2 buçuk ila 3 lira arasında satıyoruz. Köyde şoförlere satıyoruz onlarda Siirt'te pazarlara götürüyorlar" şeklinde konuştu.

Aile bütçesine katkıda bulunmak için topladıklarını belirten kadınlardan Naciye Batur, "Işgınları biz dağdan getiriyoruz. Bunları paketleyip Siirt'te gönderip satıyoruz. Geçim kaynağımız bunlar bizde geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Toplaması çok zordur. Akşama kadar gidiyoruz oruçluyuz dudaklarımız kuruyor gelene kadar bizimde geçim kaynağımız böyledir. Dağlara çıkıyoruz. Yaylalardan yamaçlardan topluyoruz eve getirip 3 liraya satıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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