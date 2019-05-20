1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de ambulans takla attı: 2 personel yaralı

Kayseri'de kontrolden çıkan ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
 20 Mayıs 2019 22:56
Yazdır
Kayseri'de ambulans takla attı: 2 personel yaralı

Kayseri'de kontrolden çıkan ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Develi ilçesinden Kayseri'ye gelen 38 TT 112 plakalı ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ambulansta bulunan F.K. ve A.T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralılar yapılan müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tokat'ta otomobil tırla çarpıştı: 2 polis şehit, 2 yaralı
20 Mayıs 2019 23:16		 Afyonkarahisar'da minibüs devrildi: 7 yaralı
20 Mayıs 2019 22:12
İstanbul Havalimanı'nda taksiciler UBER'ciye saldırdı
20 Mayıs 2019 21:51		 Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Melek öldü
20 Mayıs 2019 21:37
'Dur' ihtarına uymayan mülteci askeri personele çarptı
20 Mayıs 2019 20:56		 Polis, şüphelinin aracına camdan atladı
20 Mayıs 2019 19:42
Cani doktor, dehşetinde kahreden detay
20 Mayıs 2019 19:14		 Tacizciyi terlikle döven kadın: Şiddete karşıyım ama dayanamadım
20 Mayıs 2019 18:22
Hemşire, ilkokulun 4'üncü katından atladı
20 Mayıs 2019 18:06		 2 hastane çalışanına 'sahte reçete'den tutuklama
20 Mayıs 2019 17:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
'Belediyedeki bankamatik memurlarını tespit ettik'
Kurtulmuş'tan bedelli ve 3600 ek gösterge açıklaması
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
MEB, 2019 yılı öğretmen il içi yer değiştirme duyurusunu yayımladı
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Bu okulu bitiren öğrencilerin işi hazır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evden karıncaların çıkması 3
abdurrahim albayrak 1
cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 1
insanın kusurunu aramak 8
facebook'ta yaptığı yorumlarla dünyayı kurtaracağını sanan insan 2
aziyade 1
akp seçmenine pusulalar tam olarak verilmedi 4
yabancı yapımları alt yazılı izlemeyi tercih eden insan 2
ergin ataman'ın fenerbahçe taraftarına küfretmesi 3
Yüzyüzeyken konuşuruz 1
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam