Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kayseri'de ambulans takla attı: 2 personel yaralı
Kayseri'de kontrolden çıkan ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
|20 Mayıs 2019 22:56
|Yazdır
Kayseri'de kontrolden çıkan ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Develi ilçesinden Kayseri'ye gelen 38 TT 112 plakalı ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ambulansta bulunan F.K. ve A.T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından yapıldı.
Yaralılar yapılan müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, kazayla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tokat'ta otomobil tırla çarpıştı: 2 polis şehit, 2 yaralı
20 Mayıs 2019 23:16
|Afyonkarahisar'da minibüs devrildi: 7 yaralı
20 Mayıs 2019 22:12
|İstanbul Havalimanı'nda taksiciler UBER'ciye saldırdı
20 Mayıs 2019 21:51
|Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Melek öldü
20 Mayıs 2019 21:37
|'Dur' ihtarına uymayan mülteci askeri personele çarptı
20 Mayıs 2019 20:56
|Polis, şüphelinin aracına camdan atladı
20 Mayıs 2019 19:42
|Cani doktor, dehşetinde kahreden detay
20 Mayıs 2019 19:14
|Tacizciyi terlikle döven kadın: Şiddete karşıyım ama dayanamadım
20 Mayıs 2019 18:22
|Hemşire, ilkokulun 4'üncü katından atladı
20 Mayıs 2019 18:06
|2 hastane çalışanına 'sahte reçete'den tutuklama
20 Mayıs 2019 17:22