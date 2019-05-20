Arkeolog Sinan Sertel'in katil zanlısı tutuklandı
|20 Mayıs 2019 23:01
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Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bıçakla öldürülen Olimpos Antik Kenti kazı alan sorumlularından arkeolog Sinan Sertel'in katil zanlısı tutuklandı.
Kemer'in Çıralı sahilinde, Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiası üzerine tartıştığı arkeolog Sinan Sertel'i göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı S.P. (32) Kemer İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.
S.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kemer'in Çıralı sahilinde, Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine çıktığı öne sürülen tartışmada S.P (32), Sinan Sertel'i (32) göğsünden bıçaklamıştı. Sertel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. S.P. ise Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Arkeolog Sertel için bugün Antalya müzesinde tören düzenlemişti.
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