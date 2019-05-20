AK Parti'li vekilin acı günü
AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat'ın babası Sait Kubat vefat etti.
|20 Mayıs 2019 23:06
|Yazdır
AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat'ın babası Sait Kubat vefat etti.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat'ın babası Sait Kubat için Ankara'nın Polatlı ilçesinde kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Milletvekilleri Ali İhsan Arslan, Fatih Şahin, Yalçın Akdoğan, Mehmet Emin Akbaş, Mustafa Elitaş, Hayati Yazıcı, CHP Milletvekilleri Levent Gök, Özgür Özel, Engin Özkoç, Engin Altay, MHP Milletvekili Erkaç Akçay, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve ilçe protokolü katıldı. Kılınan namazın ardından Kubat'ın cenazesi toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Odunpazarı Belediyesi'nde çalışanlara mobbing iddiası
20 Mayıs 2019 22:50
|Sınır birliklerine komando sevkiyatı
20 Mayıs 2019 22:39
|Bakan Pakdemirli, ormancılarla iftar yaptı
20 Mayıs 2019 22:24
|Bakan Soylu açıkladı: Soyguncular yakalandı
20 Mayıs 2019 22:20
|Bakan Çavuşoğlu: Dış müdahalelere karşıyız
20 Mayıs 2019 21:46
|Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı
20 Mayıs 2019 21:04
|'Teknolojiyi kullanan değil, üreten nesil olacağız'
20 Mayıs 2019 20:48
|MEB'den 'YKS' açıklaması
20 Mayıs 2019 20:45
|CHP, İstanbul seçimi için milletvekillerini görevlendirdi
20 Mayıs 2019 20:44
|Bakan Soylu: Terörist miyim de yasakladı?
20 Mayıs 2019 20:40