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Denizli'de ekmeğe zam yapıldı

Denizli'de ekmeğe 25 kuruş zam geldi.
 20 Mayıs 2019 23:11
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Denizli'de ekmeğe zam yapıldı

Denizli'de ekmeğe 25 kuruş zam geldi. Gelen zamla 200 gram ekmeğin satış fiyatı 1 lira 25 kuruş oldu.

Denizli Fırıncılar Odası tarafından kente ekmeğe zam kararı alındı. Ekmeğe gelen zamla ilgili oda tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, kentte yaşayan vatandaşlar ise zamma tepki gösterdi. En çok tüketilen gıda maddelerinden biri olan ekmeğe yapılan zammın yersiz olduğunu savunan vatandaşlar, zammın geri alınmasını istedi. Vatandaşların çoğunluğu zamma gerek olmadığını, 1 TL satış fiyatının iyi olduğunu kaydederken, bazı vatandaşlar ise yapılan zamla ekmek israfının önüne geçilebileceğini savunarak, zammın doğru bir karar olduğunu belirtti.

Fırıncı esnafı ise ekmeğe yapılan zamla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Bugün itibariyle yapılan zammın ardından bazı fırıncı esnafı ise rekabet amaçlı ekmeği eski fiyatından satmaya devam etti. Vatandaşlar da yine ekmeği eski fiyat olan 1 TL'den almak için ucuz ekmek satan fırınların yolunu tuttu.

Öte yandan, zammın ilçelerde de geçerli olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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