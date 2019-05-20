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Tokat'ta otomobil tırla çarpıştı: 2 polis şehit, 2 yaralı
Tokat'ın Artova ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 polis memuru hayatını kaybederken, polislerin eşleri ise ağır yaralandı.
|20 Mayıs 2019 23:16
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Tokat'ın Artova ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 polis memuru hayatını kaybederken, polislerin eşleri ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde görevli polis memurları kendi özel otomobilleri ile şehir merkezine gelirken Artova ilçesi Taşpınar köyü yakınlarında otomobil tırla çarpıştı.
Kazada 2 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, polislerin eşleri ise ağır yaralandı.
2 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Trafiğe kapanan yolda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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