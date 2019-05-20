Binali Yıldırım, Yılmaz ailesini evinde misafir etti
|20 Mayıs 2019 23:21
|Yazdır
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter üzerinden kendisine mesaj atan Adem Yılmaz'ı ailesi ile birlikte iftarda evinde misafir etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter üzerinden kendisine mesaj atan ve iftarda misafir etmek istediklerini söyleyen Adem Yılmaz'a "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım" diye yanıt vermesinin ardından Yılmaz ailesini iftarda Tuzla'daki evinde ağırladı.
Binali Yıldırım, beraberinde eşi Semiha Yıldırım, damadı Özkan Köylübay, kızı Bahar Büşra Köylübay ve gelini Seda Yıldırım ile birlikte Adem Yılmaz, annesi Aynur Yılmaz ve kız kardeşleri Ayten, Aylin Yılmaz ile sohbet etti. Sohbetin ardından birlikte iftar açıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Odunpazarı Belediyesi'nde çalışanlara mobbing iddiası
20 Mayıs 2019 22:50
|Şelale manzarasında iftar
20 Mayıs 2019 22:29
|Ramazanda 'kişiye özel uyku düzeni' tavsiyesi
20 Mayıs 2019 20:00
|Türk mutfağında artık unutulmaya yüz tutan helvalar
20 Mayıs 2019 13:00
|Bu çiçeği koparana 60 bin 163 lira ceza
20 Mayıs 2019 12:47
|Yıldırım'dan, Galatasaray'a tebrik
20 Mayıs 2019 12:17
|19 Mayıs'ı yoga etkinliği ile kutladılar
20 Mayıs 2019 11:49
|Sınav kaygısını hafifletecek 5 öneri
20 Mayıs 2019 11:26
|Sahadaki başarı kamikaze İHA'lara talebi artırdı
20 Mayıs 2019 11:22
|Üç denizdeki planlı tatbikata 'akademik destek'
20 Mayıs 2019 11:20