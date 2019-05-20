1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Binali Yıldırım, Yılmaz ailesini evinde misafir etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter üzerinden kendisine mesaj atan Adem Yılmaz'ı ailesi ile birlikte iftarda evinde misafir etti.
 20 Mayıs 2019 23:21
Yazdır
Binali Yıldırım, Yılmaz ailesini evinde misafir etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter üzerinden kendisine mesaj atan Adem Yılmaz'ı ailesi ile birlikte iftarda evinde misafir etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter üzerinden kendisine mesaj atan ve iftarda misafir etmek istediklerini söyleyen Adem Yılmaz'a "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım" diye yanıt vermesinin ardından Yılmaz ailesini iftarda Tuzla'daki evinde ağırladı.

Binali Yıldırım, beraberinde eşi Semiha Yıldırım, damadı Özkan Köylübay, kızı Bahar Büşra Köylübay ve gelini Seda Yıldırım ile birlikte Adem Yılmaz, annesi Aynur Yılmaz ve kız kardeşleri Ayten, Aylin Yılmaz ile sohbet etti. Sohbetin ardından birlikte iftar açıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Odunpazarı Belediyesi'nde çalışanlara mobbing iddiası
20 Mayıs 2019 22:50		 Şelale manzarasında iftar
20 Mayıs 2019 22:29
Ramazanda 'kişiye özel uyku düzeni' tavsiyesi
20 Mayıs 2019 20:00		 Türk mutfağında artık unutulmaya yüz tutan helvalar
20 Mayıs 2019 13:00
Bu çiçeği koparana 60 bin 163 lira ceza
20 Mayıs 2019 12:47		 Yıldırım'dan, Galatasaray'a tebrik
20 Mayıs 2019 12:17
19 Mayıs'ı yoga etkinliği ile kutladılar
20 Mayıs 2019 11:49		 Sınav kaygısını hafifletecek 5 öneri
20 Mayıs 2019 11:26
Sahadaki başarı kamikaze İHA'lara talebi artırdı
20 Mayıs 2019 11:22		 Üç denizdeki planlı tatbikata 'akademik destek'
20 Mayıs 2019 11:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
'Belediyedeki bankamatik memurlarını tespit ettik'
Kurtulmuş'tan bedelli ve 3600 ek gösterge açıklaması
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
MEB, 2019 yılı öğretmen il içi yer değiştirme duyurusunu yayımladı
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Bu okulu bitiren öğrencilerin işi hazır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ice man 1
gazeteci 1
insanın kusurunu aramak 8
ev yapımı köfte 4
Tragedya 1
bazı yazarların bazı yazarların konularına yazamamaları 1
aziyade 1
Ben buyum,seven olduğum gibi sevsin 1
muhafazakar tarihçilerin intihalci olmaları 2
beni bana bırakın 2
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam