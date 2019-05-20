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Tatilcilerden bayramda Ayder Yaylası'na ilgi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası'na Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yerli turistler büyük ilgi gösteriyor
 20 Mayıs 2019 23:26
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Tatilcilerden bayramda Ayder Yaylası'na ilgi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası'na, yerli turistler Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi gösteriyor.

Hafta sonunu değerlendirmek, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak ve aynı zamanda bayram tatillerini geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan Ayder Yaylası'nı her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl 9 güne uzatılmasını fırsat bilenler, doğayla baş başa zaman geçirmek için şimdiden yaylalardaki işletmeleri rezervasyon için arıyor.

Şelaleleri, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ilgi çeken Ayder Yaylası'nda bayram tatilinde yoğunluk bekleniyor.

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması dolayısıyla taleplerin artış gösterdiğini ve yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Yaylada konaklama olanaklarının arttığını vurgulayan Sarı, buna rağmen her geçen dönem artan ilgi dolayısıyla talebi karşılamakta zorlandıklarını, rezervasyonsuz misafirleri ağırlamakta güçlük çektiklerini belirtti.

Sarı, Rize'nin "yağmurun başkenti" olarak tanındığını anımsatarak, nisan ayında özellikle öğrenci gruplarını ağırladıklarını, ramazanın gelmesi ile ziyaretçi sayısında azalma olduğunu ifade etti.

Ramazanda Ayder'in dinlenmek isteyenler için çok daha değerli olduğunun altını çizen Sarı, şöyle devam etti:

"Ramazanda serin bir ortam ve yaza hazırlık öncesi çok iyi bir hava var. Bayram nedeniyle hareketlilik başladı. Ramazan Bayramı'nda otellerin yüzde 70'i dolu diyebiliriz. Zaman yaklaştıkça talep artıyor. Gelen insanların sorun yaşamaması için rezervasyonlarını yaptırmaları gerekiyor. Çok iyi bir ramazanın ardından çok verimli bir yaza başlayacağımızı ümit ediyoruz."

- Arap turist ilgisi

Sarı, Karadeniz'in Arap turistlerin tercihinde ilk sırada yer aldığına işaret ederek, "Ramazanda da geçen yıla oranla talebin Arap misafirlerimiz açısından artmasını bekliyoruz. Yerli misafirlerimiz bayram programını daha çok tercih ediyor. Bayram tatilinin 9 gün olması yerli misafir taleplerini artırdı. Arap turistlerin yanında bayramlarda bölgede yerli turist yoğunluğu oluşuyor." diye konuştu.

Erken rezervasyonun turistlerin işini kolaylaştıracağına dikkati çeken Sarı, "Bayram dönemleri en yoğun olduğumuz dönemler. Misafirler 'Yer bulurum.' düşüncesi ile bölgeye geliyor. Bizde mağduriyet yaşanmamasını istiyoruz. Benim tavsiyem misafirlerimizin bir an önce programlarını yaparak hazırlıklarını tamamlamaları. Elbette bölgeye gelen misafirlerimizi de bir şekilde ağırlama telaşına düşeceğiz." dedi.

Sarı, yağmurun sesini, doğanın güzelliklerini görmek isteyen misafirlere yanlarında yağmurluk ve şemsiyelerini getirmelerini tavsiye ederek, diğer bütün ihtiyaçların Ayder'de karşılandığını sözlerine ekledi.

- "Burası bambaşka bir yer"

Ayder'e İstanbul'dan gelen Rıfat Çetin, ilk kez zipline yaptığını kaydederek, "Çok farklı bir heyecan. Gerçekten farklı bir spor oldu. İlk kez yaptığım için çok heyecanlandım. Herkesin mutlaka bir kez denemesini isterim." ifadesini kullandı.

Yalçın Aslıtürk de Sivaslı olduğunu belirterek, "Ayder'e zaman zaman stres atmak için geliyoruz. Burası bambaşka bir yer. Buraları başka yerde bulma şansımız yok. Herkese tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Mersin'den ailesi ile tatil için gelen Çiğdem Oğul ise Ayder'in farklı bir doğal güzelliği olduğunu vurgulayarak, şelaleleri görme şansı bulduğunu ve çok farklı bir duygu yaşadığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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