1 milyon liralık soygun yapan çete çökertildi
|20 Mayıs 2019 23:46
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 ayrı kuyumcu dükkanında yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çalan 4 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
İlçenin Saray, Avsallar ve Mahmutlar mahallelerinde bulunan 3 ayrı kuyumcudan farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 'hırsızlık ve suç işlemek için örgüt kurmak' suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında özel ekip kuran polis, olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek yeterince delil toplanmasının ardından yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları ve bir miktar para çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelilerinin V.K., E.K., M.C. ve H.K. olduğunu tespit etti.
Tespit üzerine operasyon için düğmeye basan Asayiş ekipleri V.K., E.K. ve M.C.'yi İstanbul'da H.K.'yi ise Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki gizlendikleri adreslerde yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hırsızlık şüphelilerinin soygunu kepenk kırma ve kepenkleri kumandayla açarak gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
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