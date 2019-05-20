İşte Huawei ve Google arasındaki restleşmenin perde arkası
|20 Mayıs 2019 23:51
|Yazdır
ABD'li Google, Çinli telekomünikasyon devi Huawei telefonlara Android desteğini kesti. Bunun öncesinde de ABD Başkanı Donald Trump 'Ulusal Acil Durum' ilan ederek ülkede ulusal güvenliği tehlikeye sokan şirketlerin ekipmanlarının kullanılmasını yasaklamıştı. Söz konusu kararnamenin Huawei'nin etkisini ortadan kaldırmak için atılan adım olarak görülmüştü. Peki bu olayların perde arkasında ne var?
CASUSLUKTAN ŞÜPHELENİLİYOR
ABD, Çin'in Huawei teknolojisini casusluk için kullandığını düşünüyor. Washington, müttefiklerine, Huawei'in 5G teknolojisini kullanmamaları konusunda da baskı yapıyor.
GOOGLE ANDROİD DESTEĞİNİ KESTİ
Google, Huawei telefonlara Android desteğini kesti. ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çin merkezli Huawei'nin ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit eden eylemleri sebebiyle ABD şirketlerinin Huawei'yle çalışmasını yasaklamasının ardından Google, bazı Android işletim sistemleri güncellemelerinin Huawei akıllı telefonlarında yasaklanacağını duyurdu.
Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "ABD'nin kararına uyuyor ve olası sonuçları değerlendiriyoruz" denilirken, halihazırda Huawei cihazları kullanan müşterilerin "Google Play ve Google Play Protect" uygulamalarını şimdilik kullanmaya devam edebilecekleri belirtildi.
HUAWEİ RESTİ ÇEKTİ
Huawei ise resti çekerek, Google'nin erişim kısıtlama kararı sonrası açıklama yaparak kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmet sağlamaya devam edeceğini açıkladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Huawei'den kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması
20 Mayıs 2019 13:54
|Google, Huawei ile işbirliğini kesti
20 Mayıs 2019 11:20
|Bayraktar: Türkiye dünyanın en iyisi İHA'sını yaptı
19 Mayıs 2019 22:40
|Adana'da robot yarışması yapılacak
19 Mayıs 2019 18:26
|Zırhlı askeri araçların 'cankurtaran'ı kışla yolunda
19 Mayıs 2019 13:22
|Lazer silahına hava savunma görevi
19 Mayıs 2019 11:35
|Uzmanlardan Mavi Balina ve Momo uyarısı
19 Mayıs 2019 10:32
|5G'ye geçildiğinde ne olacak?
19 Mayıs 2019 09:15
|Instagram o uygulamayı kapatıyor
18 Mayıs 2019 22:53
|Google sesleri yabancı dile çevirecek
18 Mayıs 2019 16:36