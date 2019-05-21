21 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/15.00)

2- CHP, HDP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45/09.45)

EKONOMİ

1- TÜİK, mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi ile mart ayı Yapı İzin ve İnşaat Maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales Cabrera tarafından kabul edilecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.

(Guatemala City)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 72. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki yüksek düzeyli toplantıda kadın ve çocuk sağlığına ilişkin konuşma yapacak.

(Cenevre)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/ 09.30)

- FETÖ/PDY'nin Muğla'daki "çatı" oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Muğla/10.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski öğretmen 10 sanığın yargılanması sürecek.

(Adana/10.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski polis 9 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Adana/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burhan Felek Atletizm Pisti'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/11.00)

2- Kulüpler Birliği Vakfının olağan toplantısı ve geleneksel iftar yemeği Swissotel'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/17.00/20.27)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Gaziantep Basketbol, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.15)

4- TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Kırmızı Grup'ta Fatih Karagümrük-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer-Sakaryaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00)

5- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ilk maçlarında Sigortam.net İTÜ Basket-Akhisar Belediyespor, OGM Ormanspor-Konyaspor karşılaşacak.

(İstanbul/Ankara/16.00)

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