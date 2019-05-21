Mahalleli sokağa döküldü: Özel harekatçılar olay yerine geldi
Adana'da iki aile arasında kız kaçırma konusu yüzünden çıkan kavgada bir kişinin evi kundaklandı.
|21 Mayıs 2019 01:29
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Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşılıklı komşu olan iki aile arasında kız kaçırma konusu yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra kavganın büyümesiyle ailelerden birisi diğer bir ailenin oturduğu evi ateşe verdi. Mahalleli ise durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Özel Hareket Timleri mahallede güvenlik önlemi aldı
Olay mahalline gelen asayiş ve özel hareket ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise güvenlik önlemi altında yanan daireyi kısa sürede söndürdü. Dairede maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, evi yakan kişi ve kişileri kimliği belirleme çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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