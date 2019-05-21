1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu yoktur'

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu ya da yönlendirmesi yoktur" denildi.
 21 Mayıs 2019 01:30
Yazdır
'Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu yoktur'

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu ya da yönlendirmesi yoktur" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Abdurrahim Albayrak'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Galatasaray yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın, bir televizyon programında "Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak. Sürekli bankalardayım. Neredeyse Ziraat Bankası'nın kadrosuna alınacaktım" şeklindeki açıklamasını yalanladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, "Sn. Bakanımız Berat Albayrak'a atfen dile getirilen bu tür sözler doğru değildir. Sn. Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu yada yönlendirmesi yoktur. Bu süreçler kulüpler ile ilgili bankalar arasında yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mersin'in kerebiçi tescillendi
20 Mayıs 2019 22:35		 Tescilli yerli buğday çeşitleri verimi artıracak
20 Mayıs 2019 21:28
Hazine borcunun çoğu döviz cinsinden
20 Mayıs 2019 18:30		 Hazinenin en çok alacağı mahalli idarelerden
20 Mayıs 2019 17:47
ATO'dan en hızlı büyüyen Ankara şirketlerine tebrik
20 Mayıs 2019 13:38		 TMO 26 yıl sonra kabuklu kırmızı mercimek alacak
20 Mayıs 2019 13:35
Çeyrek altın ne kadar?
20 Mayıs 2019 12:48		 Döviz kurları
20 Mayıs 2019 12:15
19 Mayıs'ı yoga etkinliği ile kutladılar
20 Mayıs 2019 11:49		 'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi için geri sayım
20 Mayıs 2019 11:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:35 - İki ilimizde korkutan depremler meydana geldi01:39 - UBER sürücüleri darp edilen meslektaşları için eylem yaptı01:36 - Şahin: HDP'de olsaydı, ama onlar Türkiye Partisi olmayı başaramadılar01:33 - Sağlık Bakanı Koca'dan Dr. Nedret Emiroğlu'na tam destek01:30 - 'Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu yoktur'01:29 - Mahalleli sokağa döküldü: Özel harekatçılar olay yerine geldi00:05 - 21 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:02 - KPSS istatistikleri yayımlandı00:00 - Ramazan birlikte güzel23:51 - İşte Huawei ve Google arasındaki restleşmenin perde arkası
23:46 - 1 milyon liralık soygun yapan çete çökertildi23:41 - Bayram tatilinde Yunan adalarına Türk akını23:36 - Omurilik pili tedavisi felçli hastalara umut oldu23:31 - Bir babanın hukuk mücadelesi23:26 - Tatilcilerden bayramda Ayder Yaylası'na ilgi23:21 - Binali Yıldırım, Yılmaz ailesini evinde misafir etti23:16 - Tokat'ta otomobil tırla çarpıştı: 2 polis şehit, 2 yaralı23:11 - Denizli'de ekmeğe zam yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS istatistikleri yayımlandı
Mahalleli sokağa döküldü: Özel harekatçılar olay yerine geldi
21 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Şahin: HDP'de olsaydı, ama onlar Türkiye Partisi olmayı başaramadılar
Ramazan birlikte güzel
Sağlık Bakanı Koca'dan Dr. Nedret Emiroğlu'na tam destek
İki ilimizde korkutan depremler meydana geldi
UBER sürücüleri darp edilen meslektaşları için eylem yaptı
'Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu yoktur'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ev yapımı köfte 4
İnsan ilişkilerinde sık yapılan hatalar 3
aziyade 1
yalantör 3
çiftçi 3
ergin ataman'ın fenerbahçe taraftarına küfretmesi 4
Transformers 1
muhafazakar tarihçilerin intihalci olmaları 2
çevrimdışı takılmak 3
İdeal varoluş frekansı 3
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam