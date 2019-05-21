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İki ilimizde korkutan depremler meydana geldi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Richter ölçeğine 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 21 Mayıs 2019 02:35
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İki ilimizde korkutan depremler meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 23.45'de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen 3.2'lik deprem kısa süreli panik ve endişe neden oldu.

Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Depremin merkez üstü Altıntaş ilçemiz olmasından dolayı şiddetli hissedildi. Bize gelen her hangi bir yıkım yada başka bir şikayet bulunmuyor. Vatandaşlarımızın panik olması için her hangi bir neden yok. İlçemize geçmiş olsun'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Elazığ'da da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
İhlas Haber Ajansı
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