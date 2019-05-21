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Küresel medya kuşatması

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı siyasi, askeri ve ekonomik saldırılara paralel olarak "küresel medya kuşatması" da yoğunlaşıyor. Avrupa, Amerika, Suud ve BAE'nin devlete bağlı medya kuruluşları Türkiye'yi "Türkçe" yayınlar ile hedef alıyor
 21 Mayıs 2019 06:10
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Küresel medya kuşatması

Türkiye adım adım küresel bir medya ağının kuşatması altına giriyor. Türkçe içerik üretmeye başlayan ve sayıları her geçen gün artan yabancı basın yayın kuruluşları, kendi çıkarları doğrultusunda Türk halkını açık açık açık manipüle ediyor.

RENKLİ DEVRİMLER HAFIZALARDA

Gürcistan, Ukrayna, Sırbistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde alternatif medya araçlarının yönlendirmesiyle gerçekleştirilen 'renkli darbeler' hafızalarda tazeliğini korurken küresel medya devleri Türkiye'ye yığınak yapmaya hız verdi.

TERÖRE SÖZCÜ OLDULAR

Gezi, Kobani ile hendek olaylarında tecrübeli muhabir ve ajanlarını göndererek barikat gerisindeki teröristlerin sözcülüğü yapan şebeke, şimdilerde çıkarlarına hizmet edecek elamanlar devşirerek Türkiye'ye medya aracılığıyla kök salıyor.

DENETİMİ ZOR OLAN ORTAMI SEÇİYORLAR

Çoğu devlet destekli medya çetesinin tercih ettiği mecralar ise televizyon, gazete gibi geleneksel medya araçları değil, denetimi daha zor olan sosyal medya ve dijital platformlar oluyor.

CHP basın bürosu gibi

  • Kendini tamamen Erdoğan karşıtı yayına adayan Alman kamu kurumu Deutsche Welle'nin (DW) Türkçe bürosu ise HDP ve CHP'nin basın bürosu gibi çalışıyor. PKK'nın hendek terörünü destekleyerek Türk ordusunu suçlayan DW'nin Türkçe Servisi Yöneticisi Erkan Arıkan sözde Ermeni Soykırımı tezlerine destek veren, Can Dündar, Bülent Mumay gibi firarilerin propagandalarına çanak tutan Köln Radyosu'nun eski çalışanı. Deutsche Welle Türkçe web sitesinin ayda yaklaşık 2,3 milyon ziyaretçisi var.

M. Şakir Saraç

Anadolu Ajansı
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