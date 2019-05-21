Küresel medya kuşatması
|21 Mayıs 2019 06:10
|Yazdır
Türkiye adım adım küresel bir medya ağının kuşatması altına giriyor. Türkçe içerik üretmeye başlayan ve sayıları her geçen gün artan yabancı basın yayın kuruluşları, kendi çıkarları doğrultusunda Türk halkını açık açık açık manipüle ediyor.
RENKLİ DEVRİMLER HAFIZALARDA
Gürcistan, Ukrayna, Sırbistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde alternatif medya araçlarının yönlendirmesiyle gerçekleştirilen 'renkli darbeler' hafızalarda tazeliğini korurken küresel medya devleri Türkiye'ye yığınak yapmaya hız verdi.
TERÖRE SÖZCÜ OLDULAR
Gezi, Kobani ile hendek olaylarında tecrübeli muhabir ve ajanlarını göndererek barikat gerisindeki teröristlerin sözcülüğü yapan şebeke, şimdilerde çıkarlarına hizmet edecek elamanlar devşirerek Türkiye'ye medya aracılığıyla kök salıyor.
DENETİMİ ZOR OLAN ORTAMI SEÇİYORLAR
Çoğu devlet destekli medya çetesinin tercih ettiği mecralar ise televizyon, gazete gibi geleneksel medya araçları değil, denetimi daha zor olan sosyal medya ve dijital platformlar oluyor.
CHP basın bürosu gibi
-
- Kendini tamamen Erdoğan karşıtı yayına adayan Alman kamu kurumu Deutsche Welle'nin (DW) Türkçe bürosu ise HDP ve CHP'nin basın bürosu gibi çalışıyor. PKK'nın hendek terörünü destekleyerek Türk ordusunu suçlayan DW'nin Türkçe Servisi Yöneticisi Erkan Arıkan sözde Ermeni Soykırımı tezlerine destek veren, Can Dündar, Bülent Mumay gibi firarilerin propagandalarına çanak tutan Köln Radyosu'nun eski çalışanı. Deutsche Welle Türkçe web sitesinin ayda yaklaşık 2,3 milyon ziyaretçisi var.
M. Şakir Saraç
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|YSK'da muhalif iki üye süre istedi
21 Mayıs 2019 08:00
|Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklikk gündemde
21 Mayıs 2019 07:45
|Bakanlıktan şiddetin engellenmesi için taktikler
21 Mayıs 2019 07:30
|Binali Yıldırım sahurda vatandaşlarla bir araya geldi
21 Mayıs 2019 07:00
|Şahin: HDP'de olsaydı, ama onlar Türkiye Partisi olmayı başaramadılar
21 Mayıs 2019 01:36
|Sağlık Bakanı Koca'dan Dr. Nedret Emiroğlu'na tam destek
21 Mayıs 2019 01:33
|Mahalleli sokağa döküldü: Özel harekatçılar olay yerine geldi
21 Mayıs 2019 01:29
|21 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
21 Mayıs 2019 00:05
|AK Parti'li vekilin acı günü
20 Mayıs 2019 23:06
|Odunpazarı Belediyesi'nde çalışanlara mobbing iddiası
20 Mayıs 2019 22:50