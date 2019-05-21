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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sakarya, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 21 Mayıs 2019 06:30
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Amasya çevreleri ile Tokat'ın batı kesimleri ve Çorum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı zamanla batı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sakarya, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın İç Ege ve İç Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 Km/Saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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