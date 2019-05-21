Sebze ramazanda mutfakları ferahlattı

Geçtiğimiz ayların en fazla konuşulan konularından olan sebze ve meyvedeki fiyat artışları durdu, şimdi gündem ucuzluk. Kış aylarında 25 liraya kadar yükselen biber 8 liraya kadar düşerken, 15 lirayı aşan domates 6 liraya, salatalık 2 liraya kadar düştü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verileri de bu fiyat düşüşünü gözler önüne serdi. TZOB verilerine göre fiyat düşüşünün en fazla olduğu ürün, yüzde 53,25 ile kuru soğanda yaşandı. Bu ürünü yüzde 31,91 ucuzlayan kabak, yüzde 27,48 ucuzlayan domates, yüzde 23,33 ucuzlayan sivri biber, yüzde 20,46 ucuzlayan marul ve yüzde 17,63 ucuzlayan patates izledi.

Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 21,62 ile limonda görüldü. Bunu yüzde 17,09 ile süt, yüzde 7,30 ile elma, yüzde 6,19 ile ayçiçeği yağı, yüzde 6,15 ile mısır özü yağı, yüzde 5,92 ile patlıcan, yüzde 5,44 ile tavuk eti, yüzde 5,12 ile pirinç, yüzde 4,37 ile yoğurt takip etti.

ÜRETİCİDE DAHA ÇOK DÜŞTÜ

Üretici fiyatlarına baktığımızda ise en fazla fiyatı düşen ürün, yüzde 55,56 ile domates oldu. Bunu, yüzde 52 ile kuru soğan, yüzde 51,67 ile kabak, yüzde 42,11 ile sivri biber, yüzde 30,43 ile salatalık, yüzde 20,27 ile yumurta izledi. Limondaki fiyat artışını yüzde 18,54 ile süt, yüzde 5,45 ile patlıcan, yüzde 3,85 ile ıspanak, yüzde 2,94 ile Antep fıstığı takip etti.

Ramazan ortasında üretici ve market arasındaki fiyat farkı kuru kayısıda yüzde 351'i, kuru incirde yüzde 299'u, nohutta yüzde 267'yi, sütte yüzde 259'u, yeşil mercimekte yüzde 257'yi ve kabakta yüzde 251'i buldu.

Fiyat değişimlerinde arz miktarı etkili oldu. Sütte mayıs-aralık dönemini kapsayan tavsiye fiyatı 1,70 liradan 2 liraya çıkınca bu üründe fiyat artışı görüldü. Patlıcanda hasat edilen ürün miktarının azlığı fiyatı ramazan öncesine göre dahi artırırken, dana ve kuzu etinde de maliyet artışı fiyata yansıdı. Kabak, sivri biber, salatalık, marul, yeşil soğan gibi ürünler hava sıcaklığıyla birlikte hasat edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak ucuzladı. Kuru soğan ve patateste de yazlık ürünler fiyatı aşağı çekti. Yaz sezonunda rekoltenin iyi olacağına dair beklentiler de kuru kayısı fiyatlarını ucuzlattı. Havuç fiyatındaki artış da kalite kaybından kaynaklandı.