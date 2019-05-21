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Baskın yapan üniversite mütevelli heyeti başkanı tutuklandı
Haliç Üniversitesinin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu tutklanarak cezaevine gönderildi. Topçuoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda kişi üniversitenin Sütlüce kampüsüne baskın düzenlemiş, güvenlik görevlileriyle aralarında arbede yaşanmıştı
|21 Mayıs 2019 07:40
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Haliç Üniversitesinin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu tutklanarak cezaevine gönderildi. Topçuoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda kişi üniversitenin Sütlüce kampüsüne baskın düzenlemiş, güvenlik görevlileriyle aralarında arbede yaşanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Mansur Topçuoğlu ile beraber 14 şüpheli İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Topçuoğlu, savcılık sorgusunun ardından gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "resmi belgede sahtecilik" ve "cebir yoluyla eğitimin engellenmesi" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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