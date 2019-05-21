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Binlerce memura devlette kariyer fırsatı

Binlerce memuru ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu. Teklifle, kariyer uzmanı, denetmen, müfettişler kurumlar arası naklen atanacak
 21 Mayıs 2019 08:30
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Binlerce memura devlette kariyer fırsatı

AK Parti binlerce memuru ilgilendiren düzenlemeyi Meclis'e sundu. Teklifle, kariyer uzmanı, denetmen, müfettişlerin kurumlar arasında naklen atanmasına imkan getiriliyor. Adaylara liyakate göre yükselme, iyi bir kariyer imkanı sunuluyor. Yeni sistemle öğretmenlerin kariyer mesleklere atanmasına imkan sağlanırken, mühendisler, sosyoloji, psikoloji mezunları da artık kaymakam olabilecek.

Teklifle AB İşleri uzmanlarına Dışişleri Bakanlığı için geçiş hakkı veriliyor. Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapan nitelikli ve yetişmiş personele bir kereye mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçiş hakkı tanınıyor. Geçiş yapmak isteyenler tek bir sınav için yazılı olarak talepte bulunabilecek. 9 yıl ve daha fazla kıdemi bulunanlar meslek memurları ya da konsolosluk ve ihtisas memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girecek.

KARARNAME ÇIKACAK

Türkiye'nin inşasını yetenekli, donanımlı kadroların omuzlaması için Cumhurbaşkanlığı çatısı altındaki başkanlıklarda da uzman yardımcıları, denetçi, kontrolörler görev alabiliyor. Atanacak personelin seçileceği kadro ve pozisyonlar hizmet süresi, sınav, yabancı dil gibi ilave şartlar da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenecek. Kariyer personelinin naklen atanması bir yıl içinde sonuçlandırılacak.

YENİ SİSTEME GÜÇLÜ KADRO

Yeni personel sistemiyle ekonomiden savunmaya, eğitimden diplomasiye kadar birçok alanda hem yeni iş hem de yükselme imkanı getirildi. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 8 başkanlıkta uzman kadrolara atanma hakkı verilen kariyer meslek mensupları atanabiliyor. Sosyoloji, psikoloji, mühendislikte lisansüstü eğitim yapanlar kaymakam olabiliyor.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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