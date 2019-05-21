1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cezaevinde bulunan annelere 'ev tipi cezaevi' geliyor

Adalet Bakanlığı, 0-6 yaş grubu çocuklarıyla birlikte cezaevinde bulunan annelere yönelik mağduriyetlerini gidermeye yönelik yeni bir uygulamaya başlıyor
 21 Mayıs 2019 08:47
Yazdır
Cezaevinde bulunan annelere 'ev tipi cezaevi' geliyor

Adalet Bakanlığı, 0-6 yaş grubu çocuklarıyla birlikte cezaevinde bulunan annelere yönelik mağduriyetlerini gidermeye yönelik yeni bir uygulamaya başlıyor.

Pilot bölge olarak Sincan'da bulunan cezaevi kampüsünde başlayacak uygulamayla hükümlü tutuklu olan anne 0-6 yaş aralığında bulunan çocuğuyla birlikte ev tipi stüdyo dairelerde kalacak.

Bu projeyle, çocukların kritik dönemlerinde karşılaştığı travmatik etkilerden ortaya çıkan zararın azaltılması, çocuğun gelişim döneminde ruhen, fiziksel gelişiminin sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi için, bez, şampuan, giysi vb. ihtiyaçlar cezaevi idaresi tarafından karşılanacak.

Bakanlıktan elde edilen bilgilere göre, hapis cezası alan annenin aldığı ceza nedeniyle cezaevinde kalmak zorunda kalan çocuklara, sanki hiç cezaevinde kalmıyormuş gibi, normal evde kalıyormuş gibi bir yaşam alanı oluşturulması projenin hedefini oluşturmaktadır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
21 Mayıs 2019 08:30		 Askerlik engel değil fırsat oldu
21 Mayıs 2019 08:05
İzinsiz drone kullanmaya 5 yıl hapis cezası
20 Mayıs 2019 21:33		 Rize'deki kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı
20 Mayıs 2019 21:12
O Emniyetin Lara Croftu... Hedefi tam 12'den vuruyor
20 Mayıs 2019 19:04		 2019 yılı İhtisas Kursu Seçme duyurusu yayımlandı
20 Mayıs 2019 15:23
EGO'dan öncelikli yolcuya özel desenli koltuk
20 Mayıs 2019 08:30		 Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
20 Mayıs 2019 08:00
YÖK Başkanı, doktora yapan öğrencilerle buluşacak
19 Mayıs 2019 23:20		 Askeri helikopter, 8 yaşındaki çocuk için havalandı
19 Mayıs 2019 19:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Genç kız kapısı açık minibüsten böyle düştü10:41 - 'Samsun'daki bir devlet töreni değil, iktidar partisinin şovuydu'10:38 - Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran tartışma10:37 - FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 31 kişiden 15'i tutuklandı10:35 - Ramazan'da bildik tanıdık bir sorun: Reflü10:26 - 'Suriye krizi, küresel siyaset ve insanlık adına da bir test olmuştur'10:24 - Van'da terör operasyonu: PKK şüphelisi 18 gözaltı10:21 - Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi10:10 - Şakayla başlayan kavga ölümle bitti10:08 - İnşaat maliyet endeksi aylık bazda arttı
10:06 - Borsa, güne yükselişle başladı10:06 - Irak'ın kuzeyine hava harekatı10:06 - EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti10:03 - Kadro unvanı değişenlerin maaş farkı almalarına yönelik Ombudsmandan tavsiye kararı!10:03 - Gram altın 247 lira seviyelerinde10:01 - İzmir'de Bylock operasyonu: 17 kişiye gözaltı kararı10:00 - Başkent'te mahrem yapı operasyonu: 140 gözaltı kararı09:44 - Başkent'te 9 öğretmene FETÖ'den gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
KPSS istatistikleri yayımlandı
İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber
Askerlik engel değil fırsat oldu
Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik gündemde
'Erkenci Kuş' dizi setinde ByLock'çu çıktı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
İki ilimizde korkutan depremler meydana geldi
FETÖ'nün firari imamı herşeyi itiraf etti
Mahalleli sokağa döküldü: Özel harekatçılar olay yerine geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatih terim 2
ice man 1
curriculum vitae 1
İnsan ilişkilerinde sık yapılan hatalar 3
kendini pazarlamak 7
Sınavlarda iki şıkka indirip yanlışı tercih etmek 7
kadınları mutlu etmenin yolları 9
karnıyarık 1
raw food 3
caf caf 1
SON İLANLAR
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 3 İşçi Alacak
Bursa Bimtaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 3 İşçi Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam