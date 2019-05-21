Cezaevinde bulunan annelere 'ev tipi cezaevi' geliyor
|21 Mayıs 2019 08:47
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Adalet Bakanlığı, 0-6 yaş grubu çocuklarıyla birlikte cezaevinde bulunan annelere yönelik mağduriyetlerini gidermeye yönelik yeni bir uygulamaya başlıyor.
Pilot bölge olarak Sincan'da bulunan cezaevi kampüsünde başlayacak uygulamayla hükümlü tutuklu olan anne 0-6 yaş aralığında bulunan çocuğuyla birlikte ev tipi stüdyo dairelerde kalacak.
Bu projeyle, çocukların kritik dönemlerinde karşılaştığı travmatik etkilerden ortaya çıkan zararın azaltılması, çocuğun gelişim döneminde ruhen, fiziksel gelişiminin sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi için, bez, şampuan, giysi vb. ihtiyaçlar cezaevi idaresi tarafından karşılanacak.
Bakanlıktan elde edilen bilgilere göre, hapis cezası alan annenin aldığı ceza nedeniyle cezaevinde kalmak zorunda kalan çocuklara, sanki hiç cezaevinde kalmıyormuş gibi, normal evde kalıyormuş gibi bir yaşam alanı oluşturulması projenin hedefini oluşturmaktadır.
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