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Hakim ve savcıya öfke kontrolü

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açılan Adalet Akademisi, yenilenen eğitim programı ile hakim ve savcı adaylarını kürsüye hazırlayacak
 21 Mayıs 2019 08:35
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Hakim ve savcıya öfke kontrolü

Adalet Akademisi'nin yeni döneminde, başta stres, öfke kontrolü, empati olmak üzere hakim ve savcıların iletişim becerisini geliştirecek eğitimler de verilecek.

SUÇ VE CEZA OKUNACAK

Eğitimlerde, alanlarında uzman psikolog, sosyolog ve iletişim uzmanları görev alacak. Hakim ve savcı adayları kitaplar okuyup, tartışmalar yapacaklar. Bu kitaplar arasında Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" romanı da yer alacak.

Adalet Akademisi Başkanı Hakim Muhittin Özdemir, "Psikolog, sosyolog ve iletişim uzmanları görev yapacak. Hakim ve savcı adayları, öfke kontrolü, stres yönetimi, empati alanlarında becerilerini geliştirecekler, avukatlarla ve vatandaşla iletişim yöntemleri konusunda bilgi edinecekler" dedi.

Akşam
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