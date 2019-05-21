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İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nün aracının usulsüz çakar lamba kullanımı sebebiyle durdurduktan sonra işlem yapan polis memuru N.Ç'ye iyi haber yargıdan geldi
 21 Mayıs 2019 09:16
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İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nün aracının usulsüz çakar lamba kullanımı sebebiyle durdurduktan sonra işlem yapan polis memuru N.Ç'ye iyi haber yargıdan geldi.

N.Ç. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuş ve soruşturma açılması için görev suçu olduğundan soruşturma izni verilmesi istenmişti. Yetkili birimler tarafından soruşturma izni verilmesi sonrası, soruşturma izni verilmesi işlemi Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunuldu.

Mahkeme olay hakkında, 'atfedilen fiilin TCK kapsamına giren bir suç niteliği taşımayıp disiplin hukuku kapsamında değerlendirilmesi gereken bir fiil olduğu kanaatine varılmıştır' değerlendirmesinde bulunarak polis hakkında soruşturma dosyası kapandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da başpolis olarak görev yapan N.Ç'nin suç duyurusundaki iddiasına göre 28 Şubat'ta Avrasya Tüneli Avrupa girişi Yenikapı uygulama noktasında emniyet şeridiniden hızlı bir şekilde giden araç durduruldu. İddiaya göre otomobilin çakar lambaları açık ve hızla gidiyordu. Polis memuru, camları siyah film kaplı otomobili durdurarak içindeki kişilere kimlik kontrolü yapmak istedi. Sürücü ehliyetini vermesine rağmen arkada oturan 2 şahıs 'İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü' olduğunu iddia ederek kimlik vermedi. 'Sen milli eğitim müdürünün görevini biliyor musun? Seninle görüşürüz' dedi.

Polis memurunun iddiasına göre olay şöyle yaşandı: "Araç ve şahıslar olay yerindeyken asayiş şube müdürlüğüyle yaptığım telefon konuşmasında ilgili şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapmamam istendi. Ben de 'Kanun ve yönetmelikler ne emrediyorsa onu yapacağım' dedim. Daha sonra uygulama noktasına İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç. ve Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı B.B. gelerek bana 'Sen kimsin bu araca işlem yapıyorsun? Hadi git burdan' diyerek beni görev yerimden kovarak görevimi yapmamı engelledi. Ben de kendisine 'Emri yazılı verin uygulayayım' dedim. Araç kontrol yapılmadan bırakıldı, araç olay yerinden ayrılıp Avrasya Tüneli'ne girdi. Bunun üzerine olayla ilgili tutanak tuttum. Polise karşı gelerek kimlik vermeyen, aracını aratmayan, beni görevim başında tehdit eden araçtaki iki şahıstan ve bu iki şahıs hakkında işlem yaptırmayan, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç. hakkında kolluk kuvvetinin görevini engeleme, görevli olduğum noktadan yazılı emir olmadan beni kovması, diğer polis memurları karşısında küçük düşürülmemden dolayı davacı ve şikayetçiyim."
Memurlar.Net
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