1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 21 Mayıs 2019 09:32
Yazdır
Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,0340 6,0350
Avro 6,7300 6,7310
Sterlin 7,6490 7,6870
ANKARA
ABD Doları 5,9950 6,0550
Avro 6,6800 6,7500
Sterlin 7,5900 7,7430

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0360 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 6,00-6,08 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kaybıyla 6,0287'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,0360 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,7350'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 7,6610 seviyesinden alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1149, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 1,2700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,07 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ticaret savaşları ve Körfez'deki gerilim nedeniyle artan jeopolitik riskler gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle Çinli teknoloji devi Huawei'nin kara listeye alınmasına neden olan kararı sonrası Çin tarafından misilleme gelebileceği yönündeki açıklamalar, küresel piyasalarda belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Jeopolitik riskler açısından gündemin odağında yer alan ABD-İran geriliminde ise taraflardan gelen açıklamalar takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9650'nin önemli destek, 6,0650'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, güne yükselişle başladı
21 Mayıs 2019 10:06		 Gram altın 247 lira seviyelerinde
21 Mayıs 2019 10:03
Kara yollarında durum
21 Mayıs 2019 09:34		 Fransa Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC karşıtı ittifaklara dahil oldu
21 Mayıs 2019 06:40
'Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu yoktur'
21 Mayıs 2019 01:30		 Mersin'in kerebiçi tescillendi
20 Mayıs 2019 22:35
Tescilli yerli buğday çeşitleri verimi artıracak
20 Mayıs 2019 21:28		 Hazine borcunun çoğu döviz cinsinden
20 Mayıs 2019 18:30
Hazinenin en çok alacağı mahalli idarelerden
20 Mayıs 2019 17:47		 ATO'dan en hızlı büyüyen Ankara şirketlerine tebrik
20 Mayıs 2019 13:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:41 - 'Samsun'daki bir devlet töreni değil, iktidar partisinin şovuydu'10:38 - Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran tartışma10:37 - FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 31 kişiden 15'i tutuklandı10:35 - Ramazan'da bildik tanıdık bir sorun: Reflü10:26 - 'Suriye krizi, küresel siyaset ve insanlık adına da bir test olmuştur'10:24 - Van'da terör operasyonu: PKK şüphelisi 18 gözaltı10:21 - Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi10:10 - Şakayla başlayan kavga ölümle bitti10:08 - İnşaat maliyet endeksi aylık bazda arttı10:06 - Borsa, güne yükselişle başladı
10:06 - Irak'ın kuzeyine hava harekatı10:06 - EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti10:03 - Kadro unvanı değişenlerin maaş farkı almalarına yönelik Ombudsmandan tavsiye kararı!10:03 - Gram altın 247 lira seviyelerinde10:01 - İzmir'de Bylock operasyonu: 17 kişiye gözaltı kararı10:00 - Başkent'te mahrem yapı operasyonu: 140 gözaltı kararı09:44 - Başkent'te 9 öğretmene FETÖ'den gözaltı09:42 - En favoriler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
KPSS istatistikleri yayımlandı
İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber
Askerlik engel değil fırsat oldu
Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik gündemde
'Erkenci Kuş' dizi setinde ByLock'çu çıktı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
İki ilimizde korkutan depremler meydana geldi
FETÖ'nün firari imamı herşeyi itiraf etti
Mahalleli sokağa döküldü: Özel harekatçılar olay yerine geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
huawei 2
kendi kendine konuşmak 2
ev yapımı köfte 4
zile basıp kaçmak 1
zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 1
opera tarayıcı 1
facebook'ta yaptığı yorumlarla dünyayı kurtaracağını sanan insan 2
Yüzyüzeyken konuşuruz 1
Pike 3
ikinci el araç alacaklara tavsiyeler 6
SON İLANLAR
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 3 İşçi Alacak
Bursa Bimtaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 3 İşçi Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam