Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen harekatta, terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi
|21 Mayıs 2019 10:06
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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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