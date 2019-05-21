İnşaat maliyet endeksi aylık bazda arttı
|21 Mayıs 2019 10:08
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İnşaat maliyet endeksi , Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,95 arttı.
Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mart ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,02, işçilik endeksi yüzde 0,27 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,16, işçilik endeksi yüzde 26,48 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 1,27 arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,83, işçilik endeksi yüzde 0,11 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,12, işçilik endeksi yüzde 26,66 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 2,11 arttı
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,64, işçilik endeksi yüzde 0,85 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,33, işçilik endeksi yüzde 25,79 arttı.
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