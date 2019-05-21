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Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi

Geçen hafta gündeme gelen sağlık personeli alımına mülakat uygulamasına bir tepki de Haluk Levent'ten geldi.
 21 Mayıs 2019 10:21
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Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi

Hatırlanacağı üzere, Sağlık Bakanlığı, 663 sayılı KHK'nın 4/A maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, 3 yıldır hazırlanmayan "sözlü sınavla sözleşmeli personel alımına dair usul ve esasları" yürürlüğe koymuştu.

Bu mevzuat düzenlemesi, bir sonraki personel alımın mülakatlı olabileceği anlamına geliyordu.

Sağlık personeli adayları, mülakatlı alım olmaması için gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Onlara bir destek de şarkıcı Haluk Levent'ten geldi

Memurlar.Net - Özel

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