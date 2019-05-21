Ramazan'da bildik tanıdık bir sorun: Reflü

İç Hastalıkları ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, Ramazan'da en çok rastlanılan sağlık sorunlarından birinin de 'reflü' olduğunu belirterek, "Bazı gıdalar, kafein, asitli içecekler, turşu, çikolata, sigara içimi, dolu mide ile yatmak, dar kemer kullanmak reflüyü artırır" dedi.

Reflünün mide içeriğinin yemek borusuna doğru geriye kaçmasına dendiğini açıklayan Dr. M. Emin Dinççağ, "Özellikle sahurda yemek yenildikten sonra hemen yatılması durumunda reflü belirtileri daha çok gözlemlenir. Göğüs kısmında yemek borusu boyunca yanma, ekşime, ağzımıza acı su gelmesi, gıda artıklarının geri gelmesi, geğirme gibi şikayetlerin nedeni reflü olabilir. Özellikle göğüs bölgesinde yanma hissi kalp krizi belirtileri ile karışabileceği için reflü hem dikkat edilmesi hem de önemsenmesi gereken bir tıbbi durumdur. Midenin yemek borusu ile birleştiği bölgede var olan kapağın gevşemesi veya mide fıtığı gibi nedenler reflüye yol açabilir" diye konuştu.

Reflüyü artıran etkenler

Toplumda sık olarak rastlanan sağlık sorunlarından birinin reflü olduğunu ifade eden Dinççağ, "Reflü derece derecedir. Hafif reflü kişiyi çok rahatsız etmez-dolayısıyla hekime başvurmazlar- ancak ileri derecede olan reflüde şikayetler ileri derece olduğu için hekime başvuru artar ve tıbbi tedavi yapılır. Reflünün tedavisinde, reflü yapan nedenlerden uzak durulur. Bazı gıdalar, kafein, asitli içecekler, alkol, turşu, çikolata, sigara içimi, dolu mide ile yatmak, dar kemer kullanmak, reflüyü artırır. Gebeliğin ileri dönemlerinde reflü şikayetleri artar" şeklinde konuştu.

Önemli tavsiyeler

"Mide asidini önleyici ilaçlar reflü tedavisinde başarılıdır" diyen Dr. Dinççağ, şu bilgileri verdi: "Yine antiasit adı verilen şuruplar ile hastanın şikayetleri giderilebilir. İlaç tedavisi ile fayda sağlanamayan hastalara cerrahi tedavi az da olsa uygulanmaktadır. Reflü ileri derecede ise asit içeriği ile yemek borusu yüzeyinde asidin oluşturacağı etki ile yanıklara ve kansere kadar gidebilen değişikliklere neden olur. Bu bakımdan reflü önemsenmeli ve tedavi edilmelidir. Reflü belirtileri, bazen bazı hastalıklar ile karışabilir. Ağızda koku(halitozis),diş çürümeleri, kronik farenjit gibi birçok hastalık reflü ile ortaya çıkabilir. Kalp dışı göğüs ağrısının bir nedeni de reflüdür. Obesite de reflüye neden olan hastalıklardandır. Toplumda sık rastlanılan reflü ile başa çıkmak mümkündür. Önce reflü yapan bazı gıdalardan uzak durulmalı, yatarken yüksek yastıkta yatmalı, modern ilaçlardan kullanmalıdır. Reflü semptomları azalacağı için yaşam kalitemiz yükselecektir."