Sabiha Gökçen'de dış hat uçuş noktası 128'e ulaşacak

İSG'den yapılan açıklamaya göre, bu yaz döneminde 7 uçuş noktası daha uçuş ağına katılacak.

Pegasus Hava Yolları, 28 Mayıs itibarıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a haftanın her günü karşılıklı, 29 Haziran itibarıyla Hollanda'nın Eindhoven şehrine haftada 3 frekans, 1 Temmuz itibarıyla İngiltere'nin Manchester şehrine haftada 5 frekans ve İtalya'nın Venedik şehrine haftada 4 frekans, 8 Temmuz itibarıyla Fas'ın Kazablanca şehrine haftada 4 frekans uçmaya başlayacak.

Bu arada Umman'ın önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketi Salam Air haftada 2 frekans olarak Umman'a, Fas'ın Fas Kraliyet Havayolları ise Kazablanca şehrine haftanın her günü uçmaya başlayacak.

Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeni eklenen dış hat noktaları ile toplam uçulan yurt dışı şehir sayısı 128'e ulaşacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş yapan yabancı havayolu sayısı ise 49'a yükselmiş olacak.

- ''Bu yılın ilk dört ayında iniş ve kalkışta yüzde 24'lük artış oldu''

İSG'de 2019 yılının ilk 4 ayında dış hatlar yolcusunda artış meydana geldi. Geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 20'lik artış olurken toplam yolcu sayısı ile 4 milyon 160 bin olarak gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ilk 4 ayında dış hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre uçak iniş ve kalkış trafiği ise yine yüzde 24'lük artış ile 28 bin 989 olarak gerçekleşti.