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'Minyatür' ile 'mangala' dünya mirası olma yolunda

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, geleneksel zeka ve strateji oyunu "mangala/göçürme" ile "minyatür" sanatı Dünya Miras Listesi'ne eklenmesi için UNESCO'ya sunuldu
 21 Mayıs 2019 11:00
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'Minyatür' ile 'mangala' dünya mirası olma yolunda

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, geleneksel zeka ve strateji oyunu "mangala/göçürme" ile "minyatür" sanatı, Dünya Miras Listesi'ne eklenmesi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) sunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanlı döneminde sosyalleşme ve kültürel paylaşım araçlarından biri olan ve izlerine, tarihin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe'de de rastlanan geleneksel zeka ve strateji oyunu "mangala/göçürme" ile "minyatür" sanatı birer dünya mirası olarak UNESCO listesine girmeye hazırlanıyor.

Daha önce UNESCO'ya sunulan "Geleneksel Türk Okçuluğu" ile "Bir Usta Bin Usta" projesinin ardından "mangala/göçürme" ile "minyatür" sanatının da çok uluslu dosyalar olarak dünya mirasına eklenmesi için ilk adım atıldı.

Türkiye'nin birçok yerinde köçürme, mankala, kümelek, dokuz kuyu, dokuz taş, emme, kale, mele, hane, kuyucuk taşı ve göçme gibi farklı isimlerle anılan "mangala/göçürme" ile "minyatür" sanatı dosyalarının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne 2020 yılında kaydedilmesi bekleniyor.

"Bir Usta Bin Usta" projesinin de UNESCO İyi Koruma Uygulamaları Listesi'ne, Türkiye'nin ilk unsuru olarak 2020'de dahil edilmesi öngörülüyor.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçen yıl başvurusu yapılan "Geleneksel Türk Okçuluğu" dosyasının 9-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda kabul edilerek, listeye kaydedilmesinin beklendiğini aktardı.

Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki 17 unsuruyla 178 ülke arasında ilk 5'te olduğunu belirten İbiş, gelecek yıl "mangala" oyunu ile "minyatür" sanatının da UNESCO'ya kabul edilmesiyle birlikte listedeki bu sayıyı daha da artıracaklarını vurguladı.
Anadolu Ajansı
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