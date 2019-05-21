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'Türkiye'nin sağlık sistemi dünyaya örnek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki sağlık sistemi her geçen gün daha da güçlü bir şekilde örnek gösterilen bir sistem haline geldi"- "Sağlık sistemimizin örnek olduğunu artık dünya çok rahat konuşabiliyor"- "(Nedret Emiroğlu'nun DSÖ Avrupa Bölge Direktörlüğüne adaylığı) Türkiye'den birinin DSÖ'de Avrupa Bölgesi Direktörlüğüne seçilecek olması bizim için gurur kaynağı"- DSÖ Avrupa Bölge Direktörü adayı Nedret Emiroğlu: - "Bu bilgi deneyimimle birlikte Bölge Direktörlüğüne aday olabileceğimi düşündüm"- "Sadece sağlıkta değil her alanda güçlü bir ülkenin adayı olmak olumlu bir şey"
 21 Mayıs 2019 11:17
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'Türkiye'nin sağlık sistemi dünyaya örnek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin kapsayıcılığının yüzde 100'e yakın olduğunu vurgulayarak "Türkiye'deki sağlık sistemi her geçen gün daha da güçlü bir şekilde örnek gösterilen bir sistem haline geldi." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dün başlayan 72. Dünya Sağlık Asamblesi için İsviçre'ye gelen Bakan Koca, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fahrettin Koca, Türkiye'nin sağlık alanında dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldiğinin ifade etti.

Dünya Sağlık Asamblesinin, "Evrensel sağlık kapsayıcılığı: Kimseyi sağlıktan mahrum bırakmamak" ana temasıyla başladığını söyleyen Koca, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin kapsayıcılığının yüzde 100'e yakın olduğunun altını çizdi.

Koca, "Bu çerçevede özellikle Türkiye'deki bu sağlık sistemi her geçen gün daha da güçlü bir şekilde örnek gösterilen bir sistem haline geldi." diye konuştu.

Dünyada son dönemde sağlık sisteminin olumsuz etkilendiği ve göçlerle sorun yaşadığı bir dönemde Türkiye'nin Suriye'den gelen 4 milyona yakın kişiye sunduğu sağlık hizmetleriyle örnek gösterildiğini anlatan Koca, Cenevre'deki temaslarında muhataplarına yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatma fırsatı bulduklarını aktardı.

Sağlık Bakanı Koca, "Bu anlamda sağlık sistemimizin örnek olduğunu artık dünya çok rahat konuşabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Emiroğlu'na tam destek

Dr. Nedret Emiroğlu'nun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörlüğü adaylığına da değinen Koca, Emiroğlu'nun son 20 yıldır yaptığı çalışmalarda elde ettiği başarılarla DSÖ tarafından yakından tanındığını dikkat çekti.

Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörlüğü için Emiroğlu'nu aday gösterdiklerini ifade ederek "Türkiye'nin özellikle sağlık sisteminde geldiği noktada Türkiye'den birinin DSÖ'de Avrupa Bölgesi Direktörlüğüne seçilecek olması bizim için gurur kaynağı." dedi.

- "Gurur duyuyorum"

DSÖ Avrupa Bölge Direktörlüğüne aday olan Emiroğlu da kendisinin tıp doktoru olduğunu, halk sağlığı doktorası yaptığını söyledi.

Emiroğlu, Sağlık Bakanlığında halk sağlığı, aşılama ve bulaşıcı hastalıklar konusunu çalıştıktan sonra 20 yıl önce DSÖ bünyesinde çalışmaya başladığını belirtti.

"Bu bilgi deneyimimle birlikte Bölge Direktörlüğüne aday olabileceğimi düşündüm." diyen Emiroğlu, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının da desteğiyle Türkiye'nin adayı olarak direktörlük için başvuru yaptığını kaydetti.

Emiroğlu, Türkiye'deki sağlık sistemiyle gurur duyduğunu vurgulayarak "Sadece sağlıkta değil her alanda güçlü bir ülkenin adayı olmak olumlu bir şey." ifadesini kullandı.

- "Türkiye örnek alınan bir ülke"

Türkiye'nin, son 10 yıldaki sağlık göstergelerine bakıldığı zaman birçok ülke tarafından örnek alındığına işaret eden Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Zaten bunu da gerek geçmişte sağlık bakanlarımıza gerekse Cumhurbaşkanımıza DSÖ ödüllendirerek bunu teyit etti. Ulusal kapsayıcılık anlamında hem kaliteli hizmet hem de finansal riske sokmadan kapsayıcı bir sağlık hizmeti veriliyor. Bunun ötesinde bu hizmet 4 milyona yakın Suriyeliye de sağlanıyor. O anlamda Türkiye örnek alınan ülkelerden biri."

Emiroğlu, DSÖ Avrupa bölgesinde 53 üye ülke bulunduğunu belirterek 17 Eylül'de bu ülkelerden gelecek bakan ve bakan yardımcılarının da katılımıyla seçim yapılacağını ifade etti.

Dr. Nedret Emiroğlu, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da eylül ayında yapılacak DSÖ Avrupa Bölge Direktörlüğü seçimi için kendisi dahil 6 adayın yarışacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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