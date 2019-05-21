TSK'ye yeni MPT-76 teslimatı
|21 Mayıs 2019 11:17
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Türk savunma sanayisinde piyade silahı üreticileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yeni Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) teslimatlarını gerçekleştirdi.
Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB), tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri milli imkanlarla gerçekleştirilen MPT-76'nın seri üretimi kapsamında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Kale Kalıp ve Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ ile yaptığı sözleşmeler kapsamında üretim ve teslimatlar sürüyor.
Alınan bilgiye göre, son olarak 3 binden fazla MPT-76 daha TSK'ye teslim edildi. Bugüne kadar MKEK ve özel sektör tarafından toplamda 35 bin 500'den fazla silah üretilip TSK'nin hizmetine sunuldu.
MPT-76 üreticileriyle yapılan sözleşmeler doğrultusunda 96 binden fazla teslimat gerçekleştirilecek.
Türk mühendis ve işçisinin ortaya koyduğu MPT-76'nın hazırlık çalışmaları 2014'te tamamlandı. Testlerin ardından silahın seri üretimi 2016'da başladı.
NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçen MPT-76, eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz çalışıyor.
TSK'nin ihtiyaçları doğrultusunda MKEK tarafından geliştirilen MPT-76, 7,62x51 milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyebiliyor.
Yarı ve tam otomatik modlarda, gaz piston hareketli döner başlı kilitlemeli mekanizmayla çalışan tüfeğin etkili menzili 600 metreye ulaşıyor.
MPT-76, beslemesini 20 mermi kapasiteli şarjörden sağlıyor.
406 milimetre uzunluğunda bir namluya sahip silah, 12 kademeli ayarlanabilir dipçik tam açık konumdayken 1000 milimetre uzunluğunda bulunuyor. MPT-76'nın ağırlığı 4,2 kilograma karşılık geliyor.
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