TCMB swap piyasasında TL faizini düşürdü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap piyasasında Türk lirası faizini yüzde 24'e düşürdü
|21 Mayıs 2019 11:24
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap piyasasında Türk lirası faizini yüzde 24'e düşürdü.
Bir hafta vadeli repo ihalelerine 9 Mayıs'taki açıklamasıyla ara veren TCMB, bugün ihalelere tekrar başlarken, swap piyasasındaki Türk lirası faizini de yüzde 25,50'den repo ihale faizine paralel şekilde yüzde 24'e indirdi.
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