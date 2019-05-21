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Adaylar, Adalet Bakanlığı'nın alım yapmasını bekliyor

2018 KPSS'ye giren adaylar, Adalet Bakanlığı'nın personel alım ilanını bekliyor.
 21 Mayıs 2019 11:42
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Adaylar, Adalet Bakanlığı'nın alım yapmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı bu yıl henüz bir personel alım ilanı yayımlamadı.

Diğer taraftan, 2018 KPSS'ye giren adaylar, kamu kurumlarının yayınlayacakları ilanları bekliyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 28 Şubat'ta, Best FM'de katıldığı bir programda, yakın bir zamanda yeni bir personel alımının gerçekleşeceğini belirtmişti.

Ancak aradan geçen süreye rağmen bu konuda bir gelişme plmamıştır. Alımı bekleyen adaylar, ilan süreci biraz daha gecikirse araya adli tatilin girmesinden ve sonuçların da gelecek yıla kalmasından endişe etmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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