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Otomobilde ÖTV'de süre doluyor, kalıcı çözüm isteniyor

Haziran ayında sona erecek ÖTV muafiyetinin indirimli olarak kalıcı hale getirilmesini isteyen taksicilerin gözü Ankara'da. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili Celil Anık, en son Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan destek sözü aldıklarını belirterek, "Hükümetten müjde bekliyoruz" dedi
 21 Mayıs 2019 12:00
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Otomobilde ÖTV'de süre doluyor, kalıcı çözüm isteniyor

Ülke genelindeki 100 bine yakın taksicinin gözü kulağı Ankara'da. Bir defaya mahsus tanınan ÖTV ödemeden araç alabilme hakkı 30 Haziran'da sona eriyor. Taksiciler, bitmesine sayılı gün kalan uygulamanın devam etmesi için hükümetten müjde bekliyor.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Celil Anık, bu yöndeki çağrılarını bir kez daha tekrarladı. Anık, şehir içi taşımacılıkta kullanılan minibüs ve otobüs gibi diğer ticari araçlarda ortalama yüzde 4 olan ÖTV'nin taksilerde yüzde 45 olduğunu ve bu durumun haksız rekabete yol açtığını dile getirerek, "Araçlarımız otomobil grubunda yer aldığı için yüzde 45 olarak bizden alınan ÖTV'ye hep karşı çıktık. Hükümetimiz sesimizi duydu, esnafımıza sadece bir defa yararlanmak üzere ÖTV muafiyeti getirdi. Birçok arkadaşımız yararlandı, araçlarımızı yeniledik. Bu nedenle müteşekkiriz. Ancak süre dolmak üzere, sonrası için net bir açıklama yapılmadı. Sıfır ÖTV için hiçbir zaman talebimiz olmadı, araçlarımızı yenilerken vergimizi ödeyelim fakat, yüzde 45 gibi yüksek bir oran olmasın. Yarısını ödemeye razıyız" diye konuştu.

"ÖTV yükü hafifletilsin"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Celil Anık, bu taleplerinin hükümet yetkililerince de makul karşılandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son İzmir ziyaretinde Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na konuyu aktarıp destek istedik. Kendileri de söz verdi. Şimdi tüm taksici esnafı yüksek orandaki ÖTV'nin yarı yarıya indirilerek süreklilik kazandırılması yönünde düzenleme gerçekleştirilmesini bekliyor. Böylece yasal sınır olan 9 yılın dolmasını beklemeden araçlarımızı daha sık yenileyerek vatandaşlara daha iyi koşullarda hizmet sunabiliriz. Bu uygulamayla devletimiz vergi kaybına uğramayacak, aksine daha sık taksi yenileneceği için gelir artışı sağlayacaktır. Minibüsler ve servis araçları ile aramızda adil olmayan rekabet koşulları da böylece düzeltilmiş olacaktır."
İhlas Haber Ajansı
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