1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kriz mutfağa girmiştir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "31 Mart seçimleri öncesi öncelikle esnafı vuran kriz, bugün dükkanlardan çıkıp mutfağa girmiştir. Krizin hayatı giderek daha fazla etkiliyor oluşu AK Parti'nin sorumluluğudur"
 21 Mayıs 2019 12:04
Yazdır
'Kriz mutfağa girmiştir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "31 Mart seçimleri öncesi öncelikle esnafı vuran kriz, bugün dükkanlardan çıkıp mutfağa girmiştir. Krizin hayatı giderek daha fazla etkiliyor oluşu AK Parti'nin sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin nedeninin dış güçler değil kötü yönetim olduğunu savundu.

Hükümetin, 31 Mart İstanbul seçim sonuçlarını kabul etmeyip ülkeyi seçim ortamından kurtarmamasının ekonomik krizi derinleştirdiğini öne süren Torun, "31 Mart seçimleri öncesi öncelikle esnafı vuran kriz, bugün dükkanlardan çıkıp mutfağa girmiştir." ifadesini kullandı.

Krizin hayatı giderek daha fazla etkiliyor olmasının AK Parti'nin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Seyit Torun, şöyle devam etti:

"Kriz dış kaynaklı olsa biz bir kuru ekmeğe de talim ederiz ama kriz kötü yönetimden, demokrasi azlığından ve adil bölüşüm olmamasından kaynaklanmaktadır. Bunu en iyi ev kadınlarımız ve gençlerimiz biliyor. Kriz dış kaynaklı olsa sarayı da vurur, sarayın etrafındaki zenginleri de vurur. Ama görüldüğü kadarıyla kriz buralara uğramıyor. Bu ülkede bir tek tuzu kuru olanlara kriz yok. Gidin kriz var mı yok mu inşaat işçilerine sorun, ailesinden harçlık alamayan öğrencilere sorun, file dolduramayan emeklilere, tencere kaynatamayan ev kadınlarına sorun. Bizim birinci gündemimiz vatandaşımızın ekonomik durumunu düzeltmektir. İşsize iş, dar gelirliye aş bulmaktır. Bizim kavgayla, tartışmayla işimiz olmaz. Biz kargaşa değil huzur istiyoruz. Biz evimizin huzurunun ülkemizin huzuru olduğunun farkındayız. Biz Türkiye'ye yazık olmasın diyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop'tan Meclis personeline iftar
21 Mayıs 2019 12:31		 'Minyatür' ile 'mangala' dünya mirası olma yolunda
21 Mayıs 2019 11:00
'Samsun'daki bir devlet töreni değil, iktidar partisinin şovuydu'
21 Mayıs 2019 10:41		 Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran tartışma
21 Mayıs 2019 10:38
Bakan'dan 'Dışişleri'nde FETÖ gözaltıları' hakkında açıklama
21 Mayıs 2019 09:21		 Hakim ve savcıya öfke kontrolü
21 Mayıs 2019 08:35
YSK'da muhalif iki üye süre istedi
21 Mayıs 2019 08:00		 Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik gündemde
21 Mayıs 2019 07:45
Bakanlıktan şiddetin engellenmesi için taktikler
21 Mayıs 2019 07:30		 Binali Yıldırım sahurda vatandaşlarla bir araya geldi
21 Mayıs 2019 07:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:39 - 'Bu fuar ramazanın tamamlayan bir parçası oldu'12:36 - FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon: 74 gözaltı12:33 - Hava Harp Okulu darbe davasında savcıdan mütalaa talep edildi12:31 - Ordulu balıkçılar Romanya açıklarında saldırıya uğradı12:31 - TBMM Başkanı Şentop'tan Meclis personeline iftar12:24 - Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve asabiyete dikkat12:20 - Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe vuruldu12:10 - BDDK'dan '100 bin dolar döviz gönderimi' kararı12:09 - Gün ortası döviz fiyatları12:04 - 'Kriz mutfağa girmiştir'
12:00 - Otomobilde ÖTV'de süre doluyor, kalıcı çözüm isteniyor11:57 - 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi ve eşi hakim karşısına çıkacak11:56 - Fitre ve zekatlar 'bir tık'la THK'ye ulaştırılabilecek11:49 - İSG soru ve cevapları internetten erişime açıldı11:42 - Adaylar, Adalet Bakanlığı'nın alım yapmasını bekliyor11:42 - Liselilerden 'nöbetçi ateş ölçer' cihazı11:35 - CHP'den kamu TİS görüşmeleri açıklaması11:24 - TCMB swap piyasasında TL faizini düşürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS istatistikleri yayımlandı
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
Askerlik engel değil fırsat oldu
İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber
Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran tartışma
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik gündemde
'Erkenci Kuş' dizi setinde ByLock'çu çıktı
FETÖ'nün firari imamı herşeyi itiraf etti
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
saman 11
ekrem imamoğlu benim ayarımda değil 2
yabancı yapımları alt yazılı izlemeyi tercih eden insan 1
ayarsız 1
opera tarayıcı 1
yarım yamalak 2
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan erkek 11
stiletto ayakkabı 6
kadınların anlaşılmayan doğası 2
kadınları mutlu etmenin yolları 10
SON İLANLAR
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 3 İşçi Alacak
Bursa Bimtaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 3 İşçi Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam