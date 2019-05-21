'Kriz mutfağa girmiştir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "31 Mart seçimleri öncesi öncelikle esnafı vuran kriz, bugün dükkanlardan çıkıp mutfağa girmiştir. Krizin hayatı giderek daha fazla etkiliyor oluşu AK Parti'nin sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin nedeninin dış güçler değil kötü yönetim olduğunu savundu.

Hükümetin, 31 Mart İstanbul seçim sonuçlarını kabul etmeyip ülkeyi seçim ortamından kurtarmamasının ekonomik krizi derinleştirdiğini öne süren Torun, "31 Mart seçimleri öncesi öncelikle esnafı vuran kriz, bugün dükkanlardan çıkıp mutfağa girmiştir." ifadesini kullandı.

Krizin hayatı giderek daha fazla etkiliyor olmasının AK Parti'nin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Seyit Torun, şöyle devam etti:

"Kriz dış kaynaklı olsa biz bir kuru ekmeğe de talim ederiz ama kriz kötü yönetimden, demokrasi azlığından ve adil bölüşüm olmamasından kaynaklanmaktadır. Bunu en iyi ev kadınlarımız ve gençlerimiz biliyor. Kriz dış kaynaklı olsa sarayı da vurur, sarayın etrafındaki zenginleri de vurur. Ama görüldüğü kadarıyla kriz buralara uğramıyor. Bu ülkede bir tek tuzu kuru olanlara kriz yok. Gidin kriz var mı yok mu inşaat işçilerine sorun, ailesinden harçlık alamayan öğrencilere sorun, file dolduramayan emeklilere, tencere kaynatamayan ev kadınlarına sorun. Bizim birinci gündemimiz vatandaşımızın ekonomik durumunu düzeltmektir. İşsize iş, dar gelirliye aş bulmaktır. Bizim kavgayla, tartışmayla işimiz olmaz. Biz kargaşa değil huzur istiyoruz. Biz evimizin huzurunun ülkemizin huzuru olduğunun farkındayız. Biz Türkiye'ye yazık olmasın diyoruz."