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BDDK'dan '100 bin dolar döviz gönderimi' kararı

BDDK kararından: Döviz alım işlemlerinde dövizin ilgili gerçek kişinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi hususunda Kurulumuz 20 Mayıs'ta bir karar almıştır"- "Karar, sadece gerçek kişilerin gün içinde satın alacağı 100 bin ABD doları ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerini kapsamaktadır"-
 21 Mayıs 2019 12:10
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BDDK'dan '100 bin dolar döviz gönderimi' kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), döviz alım işlemlerinde dövizin ilgili gerçek kişinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada son dönemlerde manipülasyon amaçlı spekülatif işlemler ile döviz piyasalarında istikrarsızlık oluşturulduğu ve/veya beslendiği ifade edildi.

Bu durumun, ekonominin temel dinamiklerinin yanı sıra, kredi sisteminin etkin çalışması ile bankacılık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda, ekonomik aktörlerin dönem dönem gözlenen oynaklıklardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla piyasaların yakından takip edildiği, oynaklık dönemlerinde bir kısım hesap sahibinin gün içi yüksek frekanslı alım satım işlemleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, piyasa verileri ve gelişmeleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, kredi sisteminin etkin çalışmasını ve bankacılık sistemi üzerindeki olası olumsuz etkilerin minimize edilmesini teminen, söz konusu döviz alım işlemlerinde dövizin ilgili gerçek kişinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi hususunda Kurulun 20 Mayıs'ta bir karar aldığı bildirildi.

Bahse konu kararın, sadece gerçek kişilerin gün içinde satın alacağı 100 bin ABD doları ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerini kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(Karar) Sadece dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Sadece reel döviz ihtiyacı olmadığı düşünülen gerçek kişilerin gün içinde birden çok kez döviz alım-satım yaparak piyasa yapısallarında meydana getirdiği gereksiz ve haksız bozulmayı önlemeyi amaçlamaktadır. Reel döviz talebi olan tüzel kişilere ve 100 bin ABD dolarından (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) az efektif dahil döviz talebi olan gerçek kişilere yönelik hiçbir kısıtlama içermemektedir. Ayrıca, Bankacılık Kanunu dahil ilgili hukuki metinlerimiz, yerli yabancı bütün tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini güçlü şekilde koruyacak uluslararası standartlara uyumlu düzenlemeler içermektedir."
Anadolu Ajansı
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