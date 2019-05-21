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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 21 Mayıs 2019 12:09
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,06206,0630
Avro6,76206,7630
Sterlin7,67007,7090
ANKARA
ABD Doları6,02506,0850
Avro6,71506,7850
Sterlin7,58707,7580
Anadolu Ajansı
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